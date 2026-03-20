Tornano le “Coccole sonore” alla Scuola di musica “Luigi Vizio” di Morozzo

Dopo il successo dei primi appuntamenti organizzati a gennaio, tornano alla Scuola di musica “Luigi Vizio” di Morozzo le “Coccole sonore” in collaborazione della Scuola APM di Saluzzo: il ciclo di incontri dedicato ai bambini da 0 a 3 anni accompagnati dai loro genitori.

Il progetto propone piccoli momenti condivisi in cui musica, storie e gioco si intrecciano in un’esperienza pensata per stimolare l’ascolto, la curiosità e la relazione tra adulto e bambino. In ogni incontro le pagine di un libro diventano punto di partenza per esplorare suoni, ritmi e semplici attività musicali, creando uno spazio accogliente dove i più piccoli possono avvicinarsi alla musica in modo naturale e spontaneo.

Più che un semplice laboratorio, “Coccole sonore” è un’occasione per vivere insieme un momento di scoperta e condivisione, in cui il suono diventa strumento di comunicazione e crescita già nei primissimi anni di vita.

Il nuovo ciclo di appuntamenti si terrà il sabato mattina alle ore 10 presso la sede della Scuola di musica “Luigi Vizio”.

Il calendario prevede:

28 marzo – Festa di primavera

11 aprile – Piccolo indiano

9 maggio – Shh! Abbiamo un piano!

16 maggio – Aspetta!

23 maggio – Dalla testa ai piedi

Il costo di partecipazione è di 20 euro a bambino per ogni incontro. Gli appuntamenti sono pensati come esperienze indipendenti tra loro, così da permettere alle famiglie di partecipare anche a singoli incontri.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 380 438 2861 oppure scrivere all’indirizzo mail scuolamusicamorozzo@gmail.com.