Dal Lego al territorio: i ragazzi di Sanfrè sperimentano la città del futuro

Hanno costruito ponti, assemblato circuiti elettrici e si sono letteralmente immersi in opere d’arte contemporanee: sono i ragazzi delle classi terze della Media di Sanfrè, parte dell’Istituto Comprensivo “Arpino” di Sommariva Bosco, che lo scorso 17 marzo hanno preso parte all’evento conclusivo del progetto “Mi Lego Al Territorio”. L’iniziativa è promossa dal Politecnico di Torino in collaborazione con la famosa azienda di mattoncini per sensibilizzare i giovanissimi a una progettazione e realizzazione di infrastrutture nel rispetto dell’ambiente.

Proprio con i Lego, all’interno dei laboratori del Poli, studentesse e studenti hanno fabbricato argini, edifici, ponti su uno speciale plastico. Lo stesso lungo il quale ha iniziato poi a scorrere un fiume sempre più impetuoso, le cui acque sono tracimate, simulando un’esondazione che è andata a colpire quelle strutture piazzate senza tener conto delle caratteristiche del territorio.

"Un modo concreto per far loro comprendere come, oltre al tipo di materiale e di costruzione, si debba tenere conto anche della posizione di ogni elemento urbano e de potenziali rischi naturali", spiegano i docenti Giulia Brancato e Stefano De Cesare, referenti del progetto. Alle due classi è stato poi mostrato il modellino di un palazzo innalzato su una piattaforma che ha iniziato a oscillare con gli stessi movimenti di un terremoto. Obiettivo dell’esperienza, verificare come la struttura resistesse alle scosse e l’efficacia di tecniche di costruzione particolari e di sistemi anti sismici.

La giornata torinese è proseguita con la visita alle OGR. Qui alunne e alunni hanno prima sviluppato circuiti elettrici creativi creando mulini a vento in miniatura, piccoli elicotteri, mini impianti di illuminazione domestica alimentati dal vento; poi sono stati avvolti dalle opere d’arte della mostra immersiva che ha permesso loro di essere letteralmente abbracciati da forme e colori.

"L’offerta formativa del nostro istituto", afferma Anna Giordana, dirigente dell’IC Arpino, "prevede uscite didattiche di questo tipo per arricchire il bagaglio di conoscenze e competenze delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, sia per stimolare la loro curiosità sia per implementare il percorso di orientamento verso la scuola superiore."

All’uscita didattica hanno preso parte anche le professoresse Paola Canelli e Chiara Mitton.