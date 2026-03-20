Il Giolitti Bellisario apre le porte al Galles

Internazionalizzazione, inclusione e professionalità: sono queste le parole chiave che hanno caratterizzato il recente incontro presso l'Istituto superiore Giolitti Bellisario, che ha accolto una delegazione di docenti e studenti gallesi del Canolfan Amanwy, istituto d'eccellenza specializzato nel supporto ad alunni con difficoltà di apprendimento. La visita si è svolta nel segno dello scambio culturale e della condivisione di buone pratiche educative.

A fare gli onori di casa sono stati gli studenti del Giolitti, che hanno guidato gli ospiti tra i laboratori e le strutture dell'istituto. Nel corso della giornata i ragazzi monregalesi hanno assunto, con naturalezza, il ruolo di "ambasciatori", comunicando esclusivamente in lingua inglese e illustrando sia le attività didattiche sia le competenze pratiche acquisite nei diversi percorsi di studio.

Particolarmente significativo il riscontro da parte della delegazione gallese. Adam Goodman, responsabile del Canolfan Amanwy, ha espresso vivo apprezzamento per l'esperienza, sottolineando non solo la qualità delle dotazioni tecnologiche della scuola, ma soprattutto la maturità linguistica e il garbo professionale dimostrati dagli studenti italiani.

L'incontro rappresenta l'avvio di un rapporto destinato a svilupparsi nel tempo. La dirigente scolastica, prof.ssa Donatella Garello, e il coordinatore Adam Goodman hanno infatti condiviso l'intenzione di trasformare questa prima esperienza in una collaborazione stabile tra i due istituti. "L'amicizia tra le nostre scuole rappresenta un passo concreto verso un'idea di istruzione senza barriere — ha commentato la Dirigente Garello —. Vedere i nostri studenti interagire con i loro coetanei gallesi con tale spontaneità conferma l'importanza di investire in progetti che sappiano coniugare competenze tecniche e sensibilità umana".

La giornata si è conclusa con l'impegno reciproco a sviluppare nuovi progetti comuni, rafforzando il ruolo del Giolitti Bellisario come realtà educativa aperta al contesto europeo e ai valori dell'inclusione.