A Borgo S. Dalmazzo un laboratorio di collage creativo con la fotografa Veruschka Verista

Un’opportunità per sperimentare, esprimersi e lasciarsi sorprendere. Sono aperte le iscrizioni al corso “Oltre l’obiettivo”, guidato dalla fotografa freelance Veruschka Verista in collaborazione con l’Associazione Santuario di Monserrato odv.

Il laboratorio propone un’esperienza di collage creativo in cui la fotografia incontra l’arte manuale, dando vita a nuove forme espressive. “Il collage non è solo ritagliare carta – spiegano gli organizzatori – ma un modo per ricomporre la realtà, trasformare le immagini e liberare l’immaginazione”.

Il corso è aperto a tutte le età ed è pensato per chi desidera mettersi in gioco, esplorare la propria creatività e scoprire nuovi linguaggi visivi.

Gli incontri si terranno martedì 24 e martedì 31 marzo, dalle 20.30 alle 22.30, presso i locali del santuario a Borgo San Dalmazzo.

Quota di partecipazione: 55 euro, materiale incluso. 50 euro per gli iscritti all'Associazione Monserrato. Posti limitati.

Per informazioni e iscrizioni: 393 6127641.