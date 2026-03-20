Prima fase di formazione BLS e DAE conclusa all'Istituto Mucci di Bra

Si è conclusa la prima fase di formazione presso l'Istituto Professionale “V.Mucci” di Bra da parte degli Istruttori ANC Sabrina Bertuol e Aurelio Milia coadiuvati dall'Operatore DAE Mattia Corotai, nonché studente dello stesso Istituto.

Questi incontri, sono stati promossi per sensibilizzare la "Catena della sopravvivenza - Manovre di massaggio cardiaco e disostruzione delle vie aeree". Grazie all'esperienza pluridecennale maturata in questi anni grazie alla collaborazione con la Misericordia Santa Chiara Alba,” gli istruttori e operatori DAE hanno illustrato a circa 150 studenti e ad alcuni insegnanti cosa fare in caso di arresto cardiaco.

Negli ultimi anni, infatti, i casi di arresto cardiaco stanno aumentando anche tra i più giovani, per cui è molto importante sapere cosa fare e chi chiamare.

“Sicuramente conoscere le prime manovre è importante” riferiscono gli istruttori “ma anche sapere chi e come chiamare i soccorsi risulta essere molto efficiente! Secondi preziosi che possono salvare una vita!!”

La formazione degli “operatori DAE” (uso del defibrillatore automatico esterno) è riservato ai maggiorenni, ma ciò non toglie che in caso di emergenza chiunque possa eseguire il “massaggio cardiaco”, pertanto formare e sensibilizzare i giovani è molto importante.

Grazie alla convenzione stipulata con l'Istituto “V.Mucci” di Bra abbiamo potuto iniziare questo importante progetto con gli studenti che si sono dimostrati interessati all'argomento.

Le lezioni hanno avuto durata di circa due ore, sia teoriche che pratiche, in cui gli studenti sono stati messi alla prova in alcune situazioni ricreate dagli istruttori.

Un primo incontro interessante sotto tutti i punti di vista a cui ne seguiranno altri nella speranza che altre scuole seguano questo progetto.