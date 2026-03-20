Servizio Civile 2026, a Savigliano si presenta il bando: un pomeriggio per scoprire le opportunità del territorio

Un anno a servizio della comunità, per crescere, fare esperienza e lasciare un segno concreto nel territorio in cui si vive. È questa l'essenza del Servizio Civile, e martedì 24 marzo l'Informagiovani di Savigliano dedica un pomeriggio intero a presentarlo ai giovani della città.

L'appuntamento è alle ore 17 presso Spazio Oceano, in corso Roma 111, dove saranno illustrati i bandi 2026 alla presenza degli enti che promuovono i progetti sul territorio saviglianese: la Biblioteca civica, l'Asl Cn1, l'associazione Papa Giovanni XXIII, il Consorzio Monviso Solidale, la Croce Rossa, il Cnos Fap, Avis, le Biblioteche di Cavallermaggiore e Marene e la cooperativa Progetto Emmaus.

L'ingresso è libero e l'incontro è rivolto a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni. Per chi vuole continuare a esplorare le proprie opportunità, l'appuntamento si rinnova il 16 aprile 2026 al Polo Universitario di via Garibaldi 6, dove dalle 9.30 alle 16.30 sarà possibile scoprire corsi di laurea, ITS, IFTS e corsi di formazione, conoscere realtà aziendali e trovare occasioni di lavoro. Consigliato portare con sé alcune copie del curriculum vitae.