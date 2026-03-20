Lavoro e ambiente, Alba investe sui giovani con il progetto A.GI.LA.

Prosegue venerdì 27 marzo, dalle ore 14.30 al salone dell'H Zone ad Alba, il ciclo di incontri INFOUR, organizzato dall'Ufficio Informagiovani del Comune di Alba in collaborazione con associazioni ed enti del territorio. Al centro del prossimo appuntamento, il progetto A.GI.LA. – Ambiente Giovani Lavoro.

A.GI.LA. è un'iniziativa sostenuta dalla Regione Piemonte nell'ambito del bando "Piemonte per i Giovani", rivolta ai ragazzi dai 15 ai 34 anni. Il progetto offre percorsi formativi che intrecciano due grandi temi del nostro tempo: il mondo del lavoro e la tutela dell'ambiente. Un binomio che non è una coincidenza, ma una scelta precisa: costruire giovani consapevoli, orientati e capaci di essere protagonisti attivi della comunità in cui vivono.

Durante l'incontro di venerdì saranno presenti i rappresentanti della Cooperativa Motiva e delle associazioni In.Differenti, A.I.C.A. - Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale e W.L.P. - Wild Life Protection ETS, che hanno collaborato con l'Ufficio Informagiovani alla stesura del progetto e che presenteranno le attività in programma: workshop a tema ambientale, sessioni di orientamento lavorativo, percorsi di littering e plogging collettivi, un corso su "Comunicare l'ambiente" e percorsi di Formazione Scuola Lavoro.

"A.GI.LA. – Ambiente Giovani Lavoro è un progetto molto interessante che vedrà tante proposte diverse fra loro, che spaziano da work shop a tematica ambientale, ad attività di orientamento lavorativo, da sessioni di littering & plogging collettive a un corso sul “Comunicare l’ambiente” per arrivare a percorsi di FSL (Formazione Scuola Lavoro) – dichiara l’assessora al Protagonismo Giovanile Lucia Vignolo -. Con A.GI.LA. stiamo investendo nell'autonomia e nella consapevolezza dei nostri giovani. Vogliamo che siano i protagonisti del loro futuro professionale e i custodi attivi del nostro prezioso ambiente. L'integrazione di Lavoro e Ambiente è la chiave per costruire una comunità più resiliente e pronta alle sfide di domani. Il progetto si concluderà a ottobre 2026 e vedrà coinvolte centinaia di giovani".