Solidarietà da Cortemilia al Mali: un aiuto concreto per la scuola di Balandougou

La presenza attiva di Silvana Cavallo, residente a Castino e sposata con Yacouba Diakite, cittadino del Mali, rappresenta una storia di legame e di attenzione verso le comunità locali del Paese africano. Attraverso questo rapporto diretto è stato possibile far emergere in modo concreto le esigenze del territorio, trasformando una vicinanza personale in un’opportunità di sostegno e intervento.

In questo contesto si inserisce la scuola primaria situata nel comune di Kassaro nel villaggio di Balandougou, realizzata nel 2018 grazie all’impegno dell’Associazione Don Verri Roberto, che oggi accoglie circa un centinaio di bambini.

La struttura ha recentemente evidenziato la necessità di interventi di manutenzione, in particolare per la tinteggiatura degli spazi interni ed esterni, oltre ad un costante fabbisogno di materiale didattico e testi scolastici.

Grazie ai fondi raccolti in occasione della Tombola Benefica realizzata dall’Associazione Don Verri Roberto in collaborazione con il Comune di Cortemilia del 28 dicembre scorso, è stato possibile rispondere concretamente ad entrambe le esigenze, contribuendo al miglioramento degli ambienti scolastici e al sostegno delle attività educative.





