Dl bollette, Coldiretti Cuneo: "Bene emendamento"

L’emendamento al Dl Bollette presentato dai partiti di Governo alla Camera raccoglie l’appello di Coldiretti a non penalizzare un settore, quello delle bioenergie, che sta diventando sempre più strategico per il Paese, soprattutto alla luce degli shock energetici causati da guerre e tensioni geopolitiche che impattano sulla vita di cittadini e imprese. È quanto afferma la Coldiretti Cuneo a commento delle misure inserite all’interno del decreto legge per la riduzione degli oneri generali di sistema.

È stato aggiornato, in particolare, il meccanismo dei prezzi minimi garantiti per bioenergie, fissando limiti di ore e priorità di riduzione per contenere la spesa. Sono state prorogate alcune scadenze (2026 - 2037), incrementati i plafond di spesa per il biogas, allentando l'obbligo di riconversione a biometano.

“Avevamo sottolineato la necessità di lavorare nel passaggio parlamentare del decreto per ottenere risposte certe sul futuro della sostenibilità del mondo agricolo e sul ruolo strategico delle agroenergie – rimarca Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo –. La sostenibilità deve essere insieme ambientale ed economica, senza la seconda si perde inevitabilmente anche la prima. Al momento, il testo contiene dei miglioramenti, ma lascia aperte molte questioni legate al futuro degli impianti più piccoli. Ribadiamo che vanno tutelate le imprese che hanno investito nel settore del biogas dando un segnale importante di come uno scarto possa diventare una risorsa”.

“Un passo avanti e un impegno per tutelare le imprese che producono energia rinnovabile e che sono impegnate nella messa a terra delle misure previste dal PNRR, nonché salvaguardare l’occupazione e riconoscere alle imprese agricole il ruolo centrale nella sicurezza energetica e ambientale – spiega Francesco Goffredo, direttore di Coldiretti Cuneo -. La sostenibilità del mondo agricolo passa anche attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili e il pieno riconoscimento del ruolo strategico delle agroenergie”.