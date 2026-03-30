La Fausto Coppi Generali 2026: dal 1° aprile la quota di iscrizione sale a 75 euro

Mancano tre mesi alla 37ª edizione della Granfondo internazionale La Fausto Coppi Generali e chi si iscrive entro le ore 23:59 di martedì 31 marzo, può ancora beneficiare della tariffa agevolata di 65€. Dal 1° aprile, infatti, la quota passerà a 75 euro.

I numeri della granfondo internazionale, in programma domenica 28 giugno con partenza e arrivo a Cuneo, sono in netta crescita rispetto allo scorso anno: già superata quota 1700 ciclisti provenienti da 26 Nazioni. Tra le più numerose figurano Francia, Germania (con un incremento del 22% rispetto a dodici mesi fa), Paesi Bassi e Belgio, mentre si registra un sensibile aumento di iscritti anche da Ungheria, Norvegia e Polonia.

Il Paese ospite della trentasettesima edizione de La Fausto Coppi Generali sarà la Danimarca e si sta lavorando per una serie di iniziative per consolidare i legami tra Cuneo e i rappresentanti scandinavi.

Proseguono anche le iscrizioni per la novità 2026: la Fausto de Tierra, un percorso gravel che attraverserà il parco fluviale e raggiungerà paesaggi inediti e suggestivi, tutti da scoprire, nelle vallate attorno a Cuneo.

Nei primi giorni di aprile, inoltre, sarà svelata la maglia ufficiale, simbolo della manifestazione e allo stesso tempo espressione dell’identità e del senso di appartenenza alla community dei ciclisti de La Fausto Coppi Generali. È, questo, un momento sempre tanto atteso dai partecipanti, curiosi di scoprire colore, design e filosofia grafica che accompagna la divisa. Obbligatoriamente indossata durante tutta la gara, la maglia accompagna i ciclisti negli allenamenti anche dopo la maratona, trasmettendo in modo straordinario l’identità e l’appartenenza alla community de La Fausto Coppi.

Il team dell’Associazione Fausto Coppi on the road è impegnato da mesi nell’organizzazione dell’evento 2026: dalla programmazione del villaggio in piazza Galimberti al calendario di eventi che coinvolgeranno non solo lo sport, ma anche l’ambiente, il sociale e la tutela della salute, oltre alla sicurezza stradale e i rapporti internazionali. Compatibilmente con le condizioni meteo, nei prossimi giorni verranno raggiunti i colli Fauniera, Sampeyre e Madonna del Colletto per le prime verifiche dei percorsi in quota. Anche quest’anno, infatti, nell’ambito del progetto “Salviamo le strade di montagna”, proseguirà la collaborazione con i Comuni attraversati dalla granfondo, per la pulizia e messa in sicurezza del percorso.