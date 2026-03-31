Al Teatro Toselli di Cuneo arriva "Le Nostre Donne": Bizzarri, Paci e Zavatteri in scena per una commedia tutta al maschile

Il Teatro Toselli di Cuneo ospita giovedì 9 aprile alle ore 21 "Le Nostre Donne", la brillante commedia del drammaturgo francese Eric Assous, con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri, per la regia di Alberto Giusta.

Tre amici di lunga data si ritrovano per una serata a poker, ma quando Simon arriva in ritardo con una notizia sconvolgente, le carte vengono messe da parte e lasciano spazio a un duello di parole che mette a rischio trent'anni di amicizia. Al centro di tutto, inevitabilmente, loro: le donne. Assenti dalla scena, eppure protagoniste assolute di ogni conflitto.

Raffinata e dissacrante, leggera e spietata, "Le Nostre Donne" è una commedia dal ritmo serrato che gioca con il ribaltamento dei ruoli e con colpi di scena imprevedibili, in perfetto stile francese.