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Eventi | 31 marzo 2026, 12:19

Al Teatro Toselli di Cuneo arriva "Le Nostre Donne": Bizzarri, Paci e Zavatteri in scena per una commedia tutta al maschile

Tre amici, una partita di poker saltata e un turbine di colpi di scena: l'irresistibile testo di Eric Assous porta sul palco le tensioni, i segreti e le contraddizioni dei rapporti tra uomini e donne

Al Teatro Toselli di Cuneo arriva &quot;Le Nostre Donne&quot;: Bizzarri, Paci e Zavatteri in scena per una commedia tutta al maschile

Il Teatro Toselli di Cuneo ospita giovedì 9 aprile alle ore 21 "Le Nostre Donne", la brillante commedia del drammaturgo francese Eric Assous, con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri, per la regia di Alberto Giusta.

Tre amici di lunga data si ritrovano per una serata a poker, ma quando Simon arriva in ritardo con una notizia sconvolgente, le carte vengono messe da parte e lasciano spazio a un duello di parole che mette a rischio trent'anni di amicizia. Al centro di tutto, inevitabilmente, loro: le donne. Assenti dalla scena, eppure protagoniste assolute di ogni conflitto.

Raffinata e dissacrante, leggera e spietata, "Le Nostre Donne" è una commedia dal ritmo serrato che gioca con il ribaltamento dei ruoli e con colpi di scena imprevedibili, in perfetto stile francese.

Per informazioni su biglietti e orari: www.cuneocultura.it oppure telefonare allo 0171.444812/818 nei giorni feriali al mattino.

cs

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