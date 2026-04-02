Alba, salottini universitari sabato 11 aprile al Centro Giovani H-Zone

Sabato 11 aprile dalle ore 14.30 alle ore 16.30, nel salone del Centro Giovani H-Zone, in piazza Beausoleil 1 ad Alba, si terranno i “Salottini universitari”: una giornata di incontri-scambio tra studenti universitari e giovani intenti a scegliere il futuro percorso universitario per l’anno accademico 2026/2027.

L’appuntamento, organizzato dall’Ufficio Informagiovani del Comune di Alba in collaborazione con il Forum Giovani di Alba, il Comitato Studenti Alba e la Consulta Provinciale degli Studenti di Cuneo, rientra nell’ambito delle attività dedicate all’orientamento e si svolge in continuità con il Salone dell’Orientamento Universitario tenutosi a marzo.

L’iniziativa ha lo scopo di offrire ai futuri studenti universitari l’occasione di avere piccole risposte a dubbi, curiosità, perplessità che la vita universitaria porta con sé: sono incontri informali per confrontarsi sul mondo accademico, dalla sua struttura e organizzazione alla gestione della vita quotidiana.

Saranno presenti studenti delle seguenti aree: umanistica/linguistica, ingegneristica/architettura, artistica/design, tecnico/scientifica, sanitaria/educativa, economica/giuridica.

Il passaggio all’università rappresenta un momento fondamentale nella vita dei giovani, che si trovano ad affrontare nuove sfide anche nella gestione della quotidianità: dalla scelta di dove fare la spesa, alla palestra più adatta, fino alla ricerca di un alloggio. Questo ingresso coincide spesso con la prima vera esperienza lontano dalla famiglia, con il confronto con un contesto urbano e con la necessità di organizzarsi in autonomia.

Come sottolinea Lucia Vignolo, assessora al Protagonismo Giovanile, “L’obiettivo dei “salottini universitari” è offrire ai futuri studenti uno spazio di confronto e condivisione con chi ha già vissuto queste esperienze, così da aiutarli ad affrontare al meglio le difficoltà iniziali”.

La partecipazione è gratuita e libera. Per tutta la durata dei “Salottini” sarà presente uno sportello informativo su TOLC e borse di studio Edisu, a cura dell’Informagiovani.