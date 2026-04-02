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Attualità | 02 aprile 2026, 16:06

Domani a Crava l'ultimo saluto all'allevatore Claudio Dardanello

Ha perso la vita a 65 anni, colpito da un toro della sua azienda. I funerali saranno celebrati domani, alle 15.30, nella parrocchia di Crava dove, questa sera alle 19.30, sarà recitato il Santo Rosario

Claudio Dardanello, 65 anni

Claudio Dardanello, 65 anni

Si svolgeranno domani, venerdì 3 aprile, i funerali di Claudio Dardanello, l’allevatore che, lunedì scorso, ha tragicamente perso la vita colpito da uno dei suoi tori, nella sua azienda agricola nel Comune di Rocca de’ Baldi.

Le condizioni dell’allevatore sono apparse da subito molto gravi. Da qui il trasporto d’urgenza a Cuneo, dove i tentativi dei sanitari di salvargli la vita si sono rivelati purtroppo vani.

Claudio Dardanello, 65 anni, era figura molto conosciuta nel settore ed era socio del Consorzio di tutela del Bue Grasso di Carrù.

Lascia la moglie Lidia Zucco, i figli Marco con Rebecca; Francesca con Flavio ed Enrico con Martina e le rispettive famiglie.

I funerali saranno celebrati domani, alle 15.30, nella parrocchia di Crava dove questa sera alle 19.30 sarà recitato il Santo Rosario.

AP

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