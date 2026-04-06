Partecipata Via Crucis alla casa di Riposo “La Divina Misericordia" di Montà

Lo scorso 3 aprile, nel pomeriggio del venerdì santo, una partecipatissima Via Crucis ha animato l'ampio cortile della struttura della Casa di Riposo "La Divina Misericordia" di Montà, gestita dalla Cooperativa Nuova Assistenza.

Una vera e propria fiumana di persone ha preso parte al momento di preghiera e condivisione, coinvolgendo ospiti, personale, familiari, volontari e anche i ragazzi della parrocchia, in un clima di raccoglimento ma allo stesso tempo di grande comunità.

L'iniziativa, ideata e realizzata da don Paolo Marenco e don Dieudonné Désiré, della parrocchia S. Antonio Abate di Montà, è stata accolta con entusiasmo da tutti i presenti e ha rappresentato un'occasione significativa per vivere insieme uno dei momenti più intensi della tradizione cristiana.

Fondamentale anche la collaborazione con la direttrice della struttura, la dottoressa Serena Graglia, che ha contribuito all'organizzazione dell'evento.

L’appuntamento ha saputo unire generazioni diverse, rafforzando il senso di appartenenza e regalando ai partecipanti un'esperienza intensa e carica di significato.



