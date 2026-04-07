Anche nel cuneese parte la seconda edizione delle Giornate internazionali delle case museo

L’iniziativa si terrà in tutto il mondo il 18 e 19 apSono undici le realtà del Piemonte che prendono parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri. L’iniziativa si terrà il 18 e 19 aprile 2026 e vedrà, per il secondo anno consecutivo, case museo di tutto il mondo aprire simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai Grandi. In totale sono oltre 400 le realtà che hanno aderito nel mondo; in Italia, oltre 150 in 18 regioni. Fino al 15 aprile, su www.casedellamemoria.it , saranno aperte le prenotazioni per il pubblico, per poter visitare i luoghi dove sono nati o hanno vissuto personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell'arte, della letteratura, della scienza, della storia.

Come da format, all’iniziativa sono state infatti invitate ad aderire tutte le case, i luoghi abitati dai grandi, i musei che testimoniano l'attività letteraria, artistica o musicale dei personaggi illustri internazionali. Le due giornate vedranno tutti i continenti uniti nel segno della cultura e della memoria alla scoperta di piccole abitazioni o ville monumentali, studi d’artista e veri e propri musei, residenze stabili, “rifugi” estivi, case di collezionisti, dove sono nati o hanno vissuto personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell'arte, della letteratura, della scienza, della storia.

«Fare rete è fondamentale per promuovere la cultura rendendola anche strumento di dialogo fra Paesi diversi del mondo – ha dichiarato Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Le Giornate Internazionali sono uno strumento eccezionale in questa direzione». «Quella del 18 e 19 aprile non è solo un’apertura al pubblico – ha spiegato il vicepresidente Marco Capaccioli - ma un atto di affermazione culturale. Vogliamo dimostrare che esiste una rete solida e coordinata che permette di scoprire i nostri territori e la nostra storia in modo nuovo».

Ecco tutte le realtà che aderiscono all’iniziativa. A Torino domenica 19 è aperto il Museo Francesco Faà di Bruno che include la visita al celebre campanile con vista sulla città (prenotazione obbligatoria); in entrambi i giorni, poi, il Museo Carol Rama propone visita guidata alla casa museo dell'artista con tariffa d’ingresso ridotta (prenotazione obbligatoria), mentre il Museo Casa Don Bosco apre gratuitamente le porte nel weekend. In provincia, a Rivoli, la Fondazione Cerruti, aperta gratuitamente il 19, e la Casa Museo Antonio Carena per un’esperienza immersiva con il curatore Nicolò Balocco. Doppio appuntamento al Castello di Miradolo - Fondazione Cosso di San Secondo di Pinerolo: il 18 ecco la degustazione di tè legata al tema della Camelia e il 19 laboratorio didattico per bambini e visita guidata al parco (attività incluse nel biglietto d’ingresso). Si prosegue con Cuneo e il Museo Casa Galimberti con "Missione Museo Casa Galimberti": visita guidata sotto forma di gioco-investigazione per adulti e bambini (prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del 17 aprile). In provincia, a Saluzzo, ecco Casa Cavassa e Casa Pellico entrambe incluse nel tour guidato "Saluzzo: tra personaggi illustri e dimore da scoprire" del 19 aprile; a Dronero il Museo Civico Luigi Mallé organizza per il solo sabato 18 la visita guidata “Luigi Mallé, dalla direzione dei musei civici torinesi al collezionismo privato”. Infine, la visita guidata gratuita (prenotazione obbligatoria) all’atelier di Angelo Morbelli all’interno di Villa Maria a Rosignano Monferrato (Al).

L’evento è promosso dall'Associazione Nazionale Case della Memoria, che mette in rete 120 case museo italiane, con il patrocinio del Ministero della Cultura, con il supporto e la collaborazione dei comitati Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche) e Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom International, Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri. L’evento ha inoltre la media partnership di Rai Italia e TgR Rai. Per la Toscana, vede UniCoop Firenze come sponsor tecnico e si tiene nell’ambito del progetto Memorie di Cultura, realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze.

Beato Francesco Faà di Bruno

Via S. Donato, 31 - 10144 Torino

Email: info@museofaadibruno.it

Telefono: 340 3461409

Sito web: museofaadibruno.it

Descrizione: il museo si sviluppa tra l'appartamento personale e le sale storico-scientifiche del Beato, scienziato e militare. La visita include la Chiesa e il celebre campanile, un'opera di ingegneria e fede con 300 scalini che offrono una vista unica su Torino.

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata con offerta libera

Programma: ingresso dalle 14.30 alle 18.30. Prenotazione obbligatoria. È gradita un'offerta (€4 consigliati) per la manutenzione del sito a cura dei volontari.

Casa Cavassa

Via San Giovanni, 5 - 12037 Saluzzo (CN)

Email: daniela.grande@comune.saluzzo.cn.it

Telefono: 0175 211438

Instagram: @museisaluzzo

Descrizione: simbolo del Rinascimento saluzzese, la dimora fu trasformata in museo a fine '800 dal marchese Tapparelli D’Azeglio. Si articola in 15 sale riccamente decorate con soffitti lignei dipinti e arredi d'epoca.

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata a pagamento

Programma: tour guidato "Saluzzo: Tra personaggi illustri e dimore da scoprire". Partenza da Casa Cavassa verso Casa Pellico e i Fondi Storici della Biblioteca. Prenotazione tramite l'ufficio turistico.

Casa Museo Antonio Carena

Via Rombò 14 - 10098 Rivoli (To)

Email: casamuseocarena@gmail.com

Telefono: 3470393276

Sito web: www.antoniocarena.it

Facebook: Antonio Carena

Instagram: @antoniocarena

Descrizione: la casa dell’artista rivolese Antonio Carena, noto come "Pittore dei cieli", espone la sua vita privata, gli oggetti che gli sono appartenuti e l’archivio che racconta di un uomo vissuto nella grande bellezza. Sono esposte una cinquantina di opere realize dalla metà degli anni ‘40 fino al 2010.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata ad ingresso ridotto 5 euro anziché 10 euro; visita museale nella Casa-studio di Antonio Carena

Programma: nella dimora privata e nell’atelier-giardino, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva con il curatore Nicolò Balocco. In occasione delle Giornate Internazionali delle Case Museo, è prevista una riduzione speciale sul biglietto d'ingresso.

Casa Museo Carol Rama

Via Giovanni Francesco Napione 15 - 10124 Torino

Email: giadabattistello.gb@gmail.com

Telefono: 3488622016

Sito web: https://casamuseocarolrama.it/index.php

Facebook: https://www.facebook.com/share/DRZaDPiN6iXru7VA/

Instagram: https://www.instagram.com/casamuseocarolrama/

Descrizione:

Appartamento dove Carol Rama ha vissuto e lavorato dal 1940 al 2015. Lo spazio è un’installazione totale dove opere di Man Ray e Andy Warhol convivono con cimeli di famiglia e utensili da lavoro in un ambiente dove vita e arte si fondono.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata con tariffa ingresso ridotta; visita guidata presso la Casa Museo dell'artista Carol Rama

Programma: visite guidate di circa un'ora per piccoli gruppi (max 5 persone). Sabato 18 e domenica 19 Aprile ore 10:00 e 15:00. Costo: Biglietto ridotto €30 a persona. Prenotazione obbligatoria online.

Casa Pellico

Piazzetta Mondagli, 5 - 12037 Saluzzo (CN)

Email: daniela.grande@comune.saluzzo.cn.it

Telefono: 0175 211438

Sito web: VisitSaluzzo - Casa Pellico

Descrizione: edificio medievale situato in una delle piazze più suggestive di Saluzzo, dove nacque lo scrittore patriota Silvio Pellico nel 1789. Il museo ospita cimeli personali donati dalla sorella dello scrittore.

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata a pagamento

Programma: parte del tour integrato domenicale che include Casa Cavassa e la Biblioteca Storica. Maggiori info presso i contatti indicati.

Fondazione Cerruti

Vicolo dei Fiori 5 - 10098 Rivoli (To)

Email: f.bertolotti.bailey@fondazionecerruti.org

Telefono: +393513890690

Sito web: https://fondazionecerruti.org

Facebook: /

Instagram: @fondazionecerruti

Descrizione: la Collezione Cerruti nasce dalla passione e dall’intuito di Francesco Federico Cerruti.

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso gratuito senza guida e colazione tutto il giorno

Programma: 19 Aprile 2026 dalle ore 11 alle ore 18 ingresso gratuito.

Fondazione Cosso - Castello di Miradolo

Via Cardonata 2; 10060 San Secondo di Pinerolo (TO)

Email: ufficiostampa@fondazionecosso.it

Telefono: 0121 376545

Sito web: www.fondazionecosso.com

Facebook: Fondazione Cosso

Instagram: fondazionecosso

Descrizione: antica dimora della contessa Sofia Cacherano di Bricherasio, oggi polo culturale d'eccellenza. La Fondazione promuove arte, musica e natura attraverso la sperimentazione e la valorizzazione del castello e del suo storico parco.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata e laboratori (Il compleanno di Sofia / Segreti di foglie e fiori)

Programma: sabato 18 ore 15 visita guidata con la Proprietà; "Una camelia in un tè: tra gusto e benessere”: degustazione di tè legata al tema della Camelia, con un costo di 15€ aggiuntivi rispetto al biglietto di ingresso. Domenica 19 ore 10:30: Laboratorio didattico per bambini (5€+il biglietto di ingresso per gli adulti). Domenica 19 ore 15: visita guidata al Parco. Attività incluse nel biglietto d'ingresso: 4€ per chi ha Abbonamento musei. Acquista il tuo biglietto sul sito o in biglietteria.

Museo Casa Don Bosco

Via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 Torino

Email: ana.martingarcia@museocasadonbosco.it

Telefono: 3534533594

Sito web: https://museocasadonbosco.org/

Facebook: https://www.facebook.com/museocasadonbosco

Instagram: https://www.instagram.com/museo_casadonbosco/?hl=it

Descrizione: il Museo Casa Don Bosco si trova nel complesso di Valdocco, Casa Madre dei Salesiani e luogo di origine dell’opera di San Giovanni Bosco (1815–1888). Inaugurato nell’ottobre 2020, il museo si sviluppa su circa 4.000 metri quadrati distribuiti su quattro piani.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso libero

Programma: 18 e 19 Aprile 2026 – Ingresso gratuito. È possibile visitare il museo in autonomia con audioguida tramite codice QR.

Museo Casa Galimberti

Piazza Galimberti, 6 - 12100 Cuneo

Email: museo.galimberti@comune.cuneo.it

Telefono: 0171 444801

Instagram: @museo.casa.galimberti

Descrizione: conserva l’appartamento e lo studio della famiglia Galimberti. La narrazione è incentrata su Duccio Galimberti, eroe della Resistenza. Il museo è un luogo vivo di memoria con un ricco archivio e biblioteca.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita itinerante per famiglie (gratuita)

Programma: "Missione Museo Casa Galimberti": visita guidata sotto forma di gioco-investigazione per adulti e bambini. Sabato 18 ore 15.30; domenica 19 ore 15.30 e 17.00. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del 17 aprile.

Museo Civico Luigi Mallé

Via Valmala 9 - 12025 Dronero (Cn)

Email: ivana.mulatero@tin.it

Telefono: 3478878051

Sito web: www.museomalle.org

Facebook: @museomalle

Instagram: @museonalleofficial

Descrizione: particolare museo d’arte voluto da Luigi Mallé (Torino 1920 – 1979). La collezione, situata nella casa dei nonni, diviene un lascito importante per il Comune di Dronero. Il museo espone migliaia di oggetti in un'aura di casa vissuta.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata con biglietto a pagamento “Luigi Mallé, dalla direzione dei musei civici torinesi al collezionismo privato”.

Programma: sabato 18 Aprile 2026, ore 15,30. Visita guidata alla collezione permanente e alla mostra temporanea. Costo biglietto: 5 euro intero, 3 euro ridotto.

Villa Maria

Via Morbelli, 28; 15030 Rosignano Monferrato

Email: turismo.rosignanomonf@gmail.com

Telefono: 3771693394

Sito web: www.comune.rosignanomonferrato.al.it

Facebook: Rosignano Monferrato

Instagram: rosignanomonferrato_infopoint

Descrizione: Villa Maria residenza estiva del pittore Divisionista. All'interno dello studio troviamo la grande finestra riportata in più opere. Di rilievo i medaglioni ad opera di Giovanni Sotto comoda e i ritratti di Pellizza da Volpedo, Segantini, Bistolfi, Quadrelli e Longoni.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita (Visita all'ateler)

Programma: prenotazione obbligatoria al numero 3771693394. Visita autonoma lungo il percorso morbelliano.



