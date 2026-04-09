92ª Fiera del Vitello Grasso a Cherasco: tradizione agraria e festa patronale

Un appuntamento che segna il risveglio della stagione agraria e celebra le radici profonde del territorio: domenica 19 aprile 2026 torna a Cherasco la Fiera del Vitello Grasso. La manifestazione, giunta alla sua 92ª edizione, si svolge in concomitanza con la festa patronale del Cristo Risorto, l’antica ricorrenza che quindici giorni dopo la Pasqua scandiva storicamente il momento dei grandi investimenti per i raccolti futuri.

Il cuore dell’evento sarà domenica mattina, a partire dalle ore 9.00 in piazza degli Alpini, con la mostra zootecnica e l’esposizione di macchine e attrezzi agricoli. È qui che il mondo degli allevatori e quello dei consumatori si incontrano, mettendo in mostra il meglio della filiera certificata locale.

La 92ª edizione della fiera dedica un’attenzione speciale alle famiglie con attività didattiche gratuite curate dalla Fattoria Colombero "Il Risveglio". Domenica 19 aprile alle ore 10.00, i bambini potranno partecipare a un laboratorio unico per scoprire da vicino i segreti della mungitura a mano e l'arte della trasformazione del formaggio. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile provare l’emozione del "battesimo della sella", salendo a cavallo per la prima volta. Tutte le attività saranno gratuite, previa prenotazione presso l’Ufficio Turistico al numero 0172 427050.

"La Fiera del Vitello Grasso si conferma un appuntamento di primaria importanza per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, con particolare riferimento alla filiera della carne bovina. – dice l’assessore Agnese Dogliani – In un contesto a forte vocazione agricola, iniziative come questa contribuiscono a rafforzare il rapporto tra produttori e consumatori, promuovendo trasparenza, qualità e tracciabilità delle produzioni. L’evento rappresenta inoltre un momento significativo di sintesi tra tradizione e innovazione: da un lato, il richiamo alle consuetudini storiche legate alle celebrazioni pasquali; dall’altro, l’opportunità di favorire lo scambio di competenze e buone pratiche, elementi fondamentali per lo sviluppo e la competitività del comparto agricolo, settore strategico per l’economia locale".

La tradizione religiosa rivivrà domenica pomeriggio: alle ore 16.00 la solenne processione del Cristo Risorto attraverserà le vie del centro storico, portando avanti un rito che affonda le radici nel XVII secolo. Per i più giovani, il divertimento inizierà già sabato 18 aprile nelle piazze Lagorio e Salomone, dove il luna park resterà allestito fino a lunedì 20 aprile.