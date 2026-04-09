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Cuneo e valli | 09 aprile 2026, 18:45

Tour di Pasqua a Matera e in Puglia per un gruppo di turisti cuneesi

Dal 2 all’8 aprile hanno visitato le note località turistiche del sud Italia

Tour di Pasqua a Matera e in Puglia per un gruppo di turisti cuneesi

Un folto gruppo di turisti di Cuneo e città limitrofe ha approfittato delle feste pasquali per effettuare una gita che li ha visti visitare, dal due all’otto aprile, alcune note località e monumenti della Puglia: Bari, Alberobello (dove è stata onorata la Santa Pasqua), Polignano a Mare, città nativa di Domenico Modugno, Grotte di Castellana, Ostuni, con l’estensione del tour alla spettacolare Matera, accompagnati da Giorgia della Cacao - Controtendenza Viaggi e da guide locali.

(I cuneesi in uno scatto effettuato a Matera)

Dopo un giorno di pioggia è esploso il caldo, accompagnato da un bel sole, che ha consentito di portare regolarmente a termine le visite preventivate, anche se a tratti disturbate dal vento.

Al termine del tour i chilometri percorsi dal pullman della SAV, magistralmente condotto dall’autista Luca, sono stati ben duemila e novecento.

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