Al via le iscrizioni per i corsi estivi organizzati dal Comune di Trinità

Il Comune di Trinità, in collaborazione con la cooperativa sociale “Gli amici di Jim Bandana”, organizza “Un’estate con Jim Bandana”.

Due i differenti corsi estivi previsti nei locali messi gratuitamente a disposizione dal Comune. Lo “Spazio bimbi”, in programma dal 29 giugno al 28 agosto, nei locali della palestra e della scuola primaria locale, sarà rivolto ai giovani dai 3 ai 6 anni. Lo “Spazio ragazzi” è invece l’altro momento collettivo previsto dal 15 giugno al 28 agosto, rivolto ai partecipanti dai 6 ai 12 anni.

Le giornate di attività prevedranno tra l’altro le gite in piscina, le giornate all’aperto e il sussidio degli animatori nell’aiuto dei compiti scolastici per l’estate.

Iscrizioni aperte dal 20 aprile sul sito www.jimbandana.it. Per ulteriori informazioni circa gli orari del pre-ingresso, mattino o della giornata intera contattare la società cooperativa sociale “Gli amici di Jim Bandana” in via Bassignano, 46 a Cuneo, telefonando al 334/6532444, o inviando una mail a info@jimbandana.it.