APNEA / Mondovì Sub brilla al 7° Trofeo “Città di Sestri Levante” con due ori e un bronzo

Grande successo per la Mondovì Sub al 7° Trofeo “Città di Sestri Levante”, dove la squadra monregalese ha conquistato due medaglie d’oro e un bronzo, confermando l’ottimo stato di forma dei propri atleti e la qualità del lavoro svolto dalla società.

A distinguersi, ancora una volta, Elisa Piccino, protagonista assoluta nella specialità dell’apnea statica. L’atleta monregalese ha conquistato la medaglia d’oro stabilendo anche il proprio primato personale con uno straordinario tempo di 5 minuti, 45 secondi e 21 centesimi. Una prestazione di altissimo livello, impreziosita da un margine di quasi due minuti sulla seconda classificata, che certifica il suo ruolo tra le migliori interpreti della disciplina.

(Elisa Piccino in preparazione)

Ottime notizie anche dalla categoria esordienti, dove hanno brillato Massimiliano Cappa e Ivano Serra, entrambi alla loro prima partecipazione a una gara ufficiale. I due atleti si sono distinti nella prova di dinamica con pinne, che prevedeva un percorso massimo di 75 metri in apnea da completare in base a un tempo dichiarato.

(Massimiliano Cappa in partenza)

Entrambi sono riusciti a coprire l’intera distanza: Cappa ha conquistato la medaglia d’oro con uno scarto di appena 4 centesimi rispetto al tempo dichiarato, mentre Serra ha ottenuto un brillante bronzo con un divario di circa un secondo. Grazie a queste prestazioni, entrambi gli atleti hanno centrato la promozione in terza categoria, dove la distanza massima salirà a 100 metri.

Il bilancio finale è quindi estremamente positivo per la Mondovì Sub: risultati che rappresentano non solo importanti traguardi personali per gli atleti, ma anche un motivo di grande orgoglio per tutta la società, sempre più protagonista nel panorama dell’apnea sportiva.

Un’annata speciale, resa ancora più significativa dal fatto che la Mondovì Sub celebra proprio nel 2026 il prestigioso traguardo dei 40 anni di attività, confermandosi una realtà storica e dinamica nel panorama sportivo locale e nazionale.