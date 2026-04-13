HOCKEY A-F / Lorenzoni Bra, doppio colpo d’autore tra Milano e Bologna: vetta consolidata e campionato riaperto

La squadra di Bra guida il torneo davanti a Lazio Hockey, ferma a 8, e Milano HP a 7, mentre in coda CUS Torino e UH Capitolina occupano le ultime posizioni; la graduatoria mostra anche una difesa molto solida per la Lorenzoni, con appena 2 reti subite, dato condiviso solo con HF Lorenzoni nella parte alta della classifica.

La doppia uscita del fine settimana ha confermato la crescita del gruppo, capace di imporre ritmo e intensità soprattutto nella gara casalinga contro Milano. Le biancoblù hanno mostrato subito grande aggressività, con l’obiettivo dichiarato di fare punti per migliorare una classifica già favorevole, ma da blindare con continuità.

Nel match di Bra si è aperta una prestazione convincente già nel primo tempo, con Sofia Vercelli a sbloccare il risultato grazie a una bella azione in progressione. Nella seconda frazione è arrivato il raddoppio su corner corto firmato da Pilar De Biase, poi ancora decisiva dopo l’intervallo con la seconda marcatura personale, a certificare la qualità offensiva della Lorenzoni.

Le milanesi hanno provato a reagire e hanno costruito tre corner corti, ma la retroguardia braide ha risposto con ordine e compattezza. Il dato più significativo, oltre al successo, resta proprio l’equilibrio tra fase offensiva e difensiva, elemento che consente alla squadra di restare in testa con il miglior punteggio del campionato insieme a una differenza reti molto favorevole.

La classifica ufficiale fotografa bene il momento della Lorenzoni Bra: primo posto a quota 10, con 6 gol fatti e soltanto 2 subiti, davanti a un gruppo di inseguitrici ancora compatto. In una stagione così corta, ogni gara pesa molto e il fine settimana appena concluso conferma che la squadra di Bra è pienamente dentro la corsa al titolo di categoria.