Racconigi, il linguista e saggista Federico Faloppa presenta il libro "Disarmare il discorso"

Mercoledì 15 aprile, alle ore 20.30, negli spazi della SOMS di via Carlo Costa 35, a Racconigi (CN) il linguista e saggista Federico Faloppa presenterà in prima assoluta il suo nuovo libro “Disarmare il discorso”, pubblicato per le Edizioni effequ nel mese di aprile 2026.
L’evento si è sviluppato grazie alla felice collaborazione con l’Associazione Progetto Cantoregi.
L’ingresso è a offerta libera, fino a esaurimento posti; consigliata la prenotazione: presidiarte@gmail.com; pinacoteca.racconigi@gmail.com