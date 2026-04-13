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Eventi | 13 aprile 2026, 07:38

Racconigi, il linguista e saggista Federico Faloppa presenta il libro "Disarmare il discorso"

Appuntamento per mercoledì 15 aprile alle ore 20.30 presso gli spazi SOMS di via Carlo Costa 35

Federico Faloppa (Foto Luca Prestia)

Federico Faloppa (Foto Luca Prestia)

Mercoledì 15 aprile, alle ore 20.30, negli spazi della SOMS di via Carlo Costa 35, a Racconigi (CN) il linguista e saggista Federico Faloppa presenterà in prima assoluta il suo nuovo libro “Disarmare il discorso”, pubblicato per le Edizioni effequ nel mese di aprile 2026.

L’evento si è sviluppato grazie alla felice collaborazione con l’Associazione Progetto Cantoregi.

L’ingresso è a offerta libera, fino a esaurimento posti; consigliata la prenotazione: presidiarte@gmail.compinacoteca.racconigi@gmail.com

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