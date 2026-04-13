Savigliano, il festival pianistico di primavera prosegue con 4 concerti del pianista Matteo Borsarelli

Continua il Festival pianistico di primavera (IX edizione) organizzato dalla Fondazione Istituto Musicale Fergusio ETS con la direzione artistica di Michelangelo Alocco e Luigi Dominici, in collaborazione con Conservatorio G. Verdi di Torino, Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo e Fondazione Casa Delfino-Onlus di Cuneo, che vede esibirsi giovani talenti emergenti sia come pianisti solisti sia a 4 mani nella Sala dell’Antico Palazzo Comunale di via Miretti (1° piano) a Savigliano.

Sabato 18 aprile alle ore 18,30 (invece delle ore 18) avrà luogo il secondo dei quattro concerti in cui il pianista Matteo Borsarelli sarà interprete del Preludio e fuga in fa minore BWV 881 di J.S. Bach, della Fantasia in do minore K 475 di W.A. Mozart, della Sonata quasi una Fantasia op. 27 n. 2 in do diesis minore (“Al chiaro di luna”) e di Après une lecture de Dante: Fantasia quasi sonata di F. Liszt.

Matteo Borsarelli, nato nel 2003, inizia a suonare il pianoforte a 5 anni e nel 2017 viene ammesso al Conservatorio “G. Verdi” nella classe di Claudio Voghera. Dal 2022 frequenta l’Accademia di musica di Pinerolo; dal 2024 segue il biennio di Musica di Insieme al Conservatorio di Torino sotto la guida di Antonio Valentino. Ha sostenuto con successo le certificazioni internazionali ABRSM e quelle del Conservatorio di Torino e ha conseguito il primo premio in concorsi nazionali e internazionali.

Ha partecipato a numerosi concerti e rassegne musicali, tra cui l’Unione Musicale ed ha frequentato masterclasses con illustri musicisti quali Gabriele Carcano, Pietro De Maria, Emanuele Torquati, Andrea Lucchesini, Trio Debussy, Johannes Meissl. Ha conseguito il diploma accademico di secondo livello con il massimo dei voti e la lode a marzo 2026 presso il Conservatorio di Torino.

Il Festival proseguirà con i concerti di Tommaso Saganowski-Sreniawa il 25 aprile e del Duo Giorgia Marletta – Francesco Gaspardone a 4 mani il 9 maggio, entrambi alle ore 18.

Dal 21 al 24 maggio si terrà poi il 3° Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale “Wally e Nerina Peroni” 2026 che prevede la finale con orchestra il 24-25 ottobre per i vincitori.

Ingresso gratuito a tutte le iniziative. Info tel. 0172.712269 (pomeriggio), cell. 347.5794078, info@fergusio.it , ww.fergusio.it, fb e instagram. Savigliano, il Festival poianistico di primavera continua con

Le iniziative si avvalgono anche della collaborazione e il patrocinio di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura e Promozione del Territorio, Comuni delle sedi decentrate del Fergusio, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte e Servizio Civile Nazionale.