Primo posto per il Soleri Bertoni di Saluzzo nella gara nazionale di debate

Venerdì 10 aprile si è svolta la gara on line di debate regionale organizzato dall ‘USR Piemonte dedicata al tema dell’INCLUSIONE , un evento che ha visto protagonisti studenti provenienti da 36 istituti del territorio, uniti dalla volontà di confrontarsi su uno dei temi più attuali e rilevanti della società contemporanea.

La squadra del sOLERI bERTONI è stata rappresentata da BORSETTI BEATRICE, DESTRE GIULIA,DRUETTA LETIZIA.MONTERZINO DEBORA della classe quarta B e con grande soddisfazione si è aggiudicata il primo posto.

La competizione si è distinta per l’alto livello degli interventi e per la profondità delle argomentazioni portate dalle squadre in gara. I partecipanti hanno affrontato il tema dell’inclusione da molteplici punti di vista: dall’integrazione culturale e sociale, fino all’accessibilità nei contesti scolastici e lavorativi. Non sono mancati riferimenti a situazioni concrete, esempi di buone pratiche e proposte innovative per costruire una società più equa e aperta.

Ciò che ha colpito maggiormente è stata la capacità degli studenti di ascoltarsi reciprocamente, rispettando tempi e opinioni diverse, e dimostrando come il DEBATE non sia solo una competizione, ma anche un esercizio di cittadinanza attiva. Il confronto, sempre acceso ma corretto, ha evidenziato quanto sia fondamentale il dialogo per superare stereotipi e barriere.

La giuria ha valutato non solo la solidità delle argomentazioni, ma anche la chiarezza espositiva, la capacità di confutazione e il lavoro di squadra. Ogni squadra ha dimostrato impegno, preparazione e passione, rendendo la scelta finale particolarmente difficile.

La giornata si è rivelata un’importante occasione di crescita per tutti i partecipanti. Eventi come questo dimostrano come la scuola possa essere un luogo privilegiato per sviluppare competenze critiche, empatia e consapevolezza sociale.

La gara ha lasciato un messaggio chiaro: l’inclusione non è solo un obiettivo da raggiungere, ma un percorso da costruire insieme, giorno dopo giorno, attraverso il confronto, il rispetto e la partecipazione attiva di tutti.





