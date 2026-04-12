 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 12 aprile 2026, 06:17

Ultimo giorno di apertura del tunnel di Tenda. Poi resterà chiuso fino al 24 aprile

Dal 25 si tornerà quasi certamente agli orari attuali: 6-23 nei festivi e nei weekend e a fasce orarie in settimana

Ultimo giorno di apertura del tunnel di Tenda. Poi resterà chiuso fino al 24 aprile

Ultimo giorno di apertura per il tunnel di Tenda, transitabile oggi dalle 6 alle 23, con ultimo passaggio dall'Italia alle 22,30 e dalla Francia alle 22,45. 

La data coincide anche con l'ultima domenica di apertura degli impianti a Limone Piemonte, che con oggi chiude una stagione davvero straordinaria. Sicuramente grazie alla neve ma anche per la riapertura del traforo.

La stagione si chiude quindi assieme al tunnel. 

Da lunedì 13 aprile a venerdì 24 aprile il Tenda sarà infatti CHIUSO h 24 per consentire l’esecuzione di una fase di interventi sui tornanti in Francia che possono essere svolti solo in assenza di circolazione lungo il tracciato stradale.

Si attendono, a partire da sabato 25, i nuovi orari in vista della bella stagione. 

Non c'è conferma, ma quasi certamente si tornerà agli orari pre chiusura: nei weekend aperturta ininterrotta 6-23; in settimana verranno riproposte, invece, le fasce:

 Lunedì – Martedì: 06:00–08:00 • 18:00–21:00

Mercoledì – Giovedì – Venerdì: 06:00–08:00 • 12:15–12:45 • 18:00–21:00

Sono pianificate altre chiusure nel corso del 2026, inclusi possibili stop nei mesi autunnali (ottobre/novembre), per consentire le lavorazioni finali e la messa in sicurezza definitiva.

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium