Ultimo giorno di apertura del tunnel di Tenda. Poi resterà chiuso fino al 24 aprile

Ultimo giorno di apertura per il tunnel di Tenda, transitabile oggi dalle 6 alle 23, con ultimo passaggio dall'Italia alle 22,30 e dalla Francia alle 22,45.
La data coincide anche con l'ultima domenica di apertura degli impianti a Limone Piemonte, che con oggi chiude una stagione davvero straordinaria. Sicuramente grazie alla neve ma anche per la riapertura del traforo.
La stagione si chiude quindi assieme al tunnel.
Da lunedì 13 aprile a venerdì 24 aprile il Tenda sarà infatti CHIUSO h 24 per consentire l’esecuzione di una fase di interventi sui tornanti in Francia che possono essere svolti solo in assenza di circolazione lungo il tracciato stradale.
Si attendono, a partire da sabato 25, i nuovi orari in vista della bella stagione.
Non c'è conferma, ma quasi certamente si tornerà agli orari pre chiusura: nei weekend aperturta ininterrotta 6-23; in settimana verranno riproposte, invece, le fasce:
Lunedì – Martedì: 06:00–08:00 • 18:00–21:00
Mercoledì – Giovedì – Venerdì: 06:00–08:00 • 12:15–12:45 • 18:00–21:00
Sono pianificate altre chiusure nel corso del 2026, inclusi possibili stop nei mesi autunnali (ottobre/novembre), per consentire le lavorazioni finali e la messa in sicurezza definitiva.