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Atletica | 14 aprile 2026, 13:00

Ottimi risultato per il Cuneo1198 Mentecorpo al trofeo di duathlon giovanile di Vigevano

Si è svolto domenica 12 aprile

Domenica 12 aprile si è disputato il classico trofeo di primavera di duathlon giovanile a Vigevano, valevole come prima prova del trofeo interregionale nord ovest 2026. 

I giovani atleti della compagine cuneese del Cuneo1198 Mentecorpo si sono messi in evidenza in tutte le categorie: spiccano la bellissima vittoria nella categoria junior maschile di Tommaso Sommariva, che ha regolato il brianzolo Giorgini team Brianza e terza posizione  per il compagno di squadra Fogliatto Tommaso Cuneo1198 mentecorpo , top ten per Matarazzo Pietro con l'ottava posizione. 

Nella gara Ragazze femminile ben tre atlete nelle prime undici posizioni con il quarto posto di Sofia Felici, 5 posto per Amenta Francesca, 6ª Anna Ghibaudo e 11esima Anna Molineris.

Nei ragazzi maschile 4to Fornero Alessio.

In evidenza anche Gianelli Arianna 13ma nelle Youth A femmine all'esordio nella categoria giovani.

Buonissime le prove di tutti gli altri rappresentanti della compagine cuneese che hanno partecipato con grande entusiasmo e spirito di squadra. 

Il prossimo appuntamento saranno i campionati italiani di duathlon domenica prossima  in Umbria a Magione, dove la squadra cuneese sarà presente con ben 26 atleti nelle varie categorie. 

Un particolare ringraziamento va a tutto lo staff  tecnico e alla società che sostiene con grande attenzione questo nostro progetto. 

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