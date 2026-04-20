Brunch raffinato con arpa dal vivo al Phi Hotel Principe di Cuneo

Un’esperienza che unisce gusto, eleganza e suggestione musicale: domenica 26 aprile 2026 il Phi Hotel Principe ospiterà un raffinato Brunch con accompagnamento musicale di arpa dal vivo, in programma dalle ore 11:30 alle 14:00.

L’evento si inserisce nel ciclo Phi-sicamente, format di Phi Hotels ormai riconosciuto e apprezzato sul territorio per la sua capacità di creare momenti esperienziali che coniugano benessere, cultura e convivialità in contesti di grande fascino.

Ad accogliere gli ospiti sarà una location d’eccezione: il Phi Hotel Principe, elegante dimora storica ottocentesca affacciata su Piazza Galimberti, cuore pulsante della città. Parte della catena Phi Hotels -gruppo la cui vision punta a valorizzare il territorio, la cultura e le tradizioni della provincia italiana – il Phi Hotel Principe rappresenta un perfetto equilibrio tra fascino storico e comfort moderno.

Il brunch sarà accompagnato dalle delicate sonorità dell’arpa dal vivo, creando un’atmosfera intima e rilassante che esalterà l’esperienza gastronomica e sensoriale degli ospiti.

Un appuntamento pensato per chi desidera concedersi una pausa di qualità, tra sapori selezionati, musica e bellezza, nel cuore di Cuneo.

Informazioni e prenotazioni

Phi Hotel Principe

Piazza Galimberti, 5 – Cuneo

Tel. +39 0171 693355

Email: info@phihotelprincipe.com