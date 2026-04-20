Tecnici dello spettacolo, formazione sul campo a Mondovì

La scorsa settimana si è svolta, presso la Next Level Music School, nella sede di Mondovì (loc. Gratteria), la masterclass per tecnico audio, luci e video organizzata dalla scuola in collaborazione con Big Talu Music Service.

La masterclass, a partecipazione gratuita, ha ospitato un numero limitato di iscritti interessati a un settore strettamente legato al mondo della musica e caratterizzato da concreti sbocchi professionali.

I docenti del corso sono stati Alessandro Nesi e Paolo Sandrone, rispettivamente titolare e collaboratore di Big Talu Music Service.

Nel corso delle cinque lezioni, ciascuna della durata di cinque ore, i partecipanti hanno avuto modo di approfondire, di volta in volta, diversi aspetti della professione di tecnico audio, luci e video, partendo dall’allestimento completo di un palco, realizzato da zero.

Successivamente, sono stati affrontati in modo approfondito tutti gli ambiti della disciplina: dalla componente elettrica a quella tecnica, fino all’aspetto artistico. I partecipanti hanno inoltre potuto prendere confidenza con le attrezzature e i software dedicati, affiancando alla teoria una significativa attività pratica.

L’ultima giornata del corso è stata dedicata all’applicazione concreta delle competenze acquisite, attraverso una prova sul campo con una band esibitasi dal vivo.

La masterclass è stata patrocinata dal Comune di Mondovì, che ha visto nell’Assessore Alessandro Terreno il suo primo sostenitore, presente personalmente all’evento.

Il forte entusiasmo e il vivo interesse dimostrati dai partecipanti hanno ulteriormente motivato la scuola ad attivare, per il prossimo anno, un corso annuale di Tecnico Audio, Luci e Video, della durata dell’intero anno scolastico, sempre in collaborazione con Big Talu Music Service.