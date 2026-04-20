"Bellissimo vincere qui": Laura Restagno dell'Atletica Mondovì trionfa alla mezza maratona di Torino

Grande soddisfazione per la portacolori dell'Atletica Mondovì Laura Restagno che si è imposta alla mezza maratona di Torino, svoltasi domenica 19 aprile.
Podio tutto azzurro nella prova femminile, completato da Elena Cristina Masili e Celeste Albertino.
Per la classe '96 Restagno una grande gara, chiusa con il tempo di 1h23'11”.
Il suo commento, carico di gioia, pubblicato sui social: "Bellissimo vincere qui... questo risultato mi motiva davvero tanto per continuare questa stagione iniziata benissimo ma interrotta da una piccola infiammazione. Tempo di recuperare per bene. Torno presto."
Oltre 8.000 i runner al via, in un'edizione da record.