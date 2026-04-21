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Attualità | 21 aprile 2026, 11:19

Autostrada, la soddisfazione di Gatto: "Ora si lavori all'adeguamento della tangenziale, alla Provinciale 7 e al terzo ponte"

Il sindaco albese e l'assessore Fenocchio: "Già con l’apertura di dicembre toccati con mano i primi benefici, che ora diventano strutturali"

Autostrada, la soddisfazione di Gatto: &quot;Ora si lavori all'adeguamento della tangenziale, alla Provinciale 7 e al terzo ponte&quot;

Arriva anche dalla capitale delle Langhe e dal suo sindaco Alberto Gatto la soddisfazione per la completa apertura del tratto Alba Ovest-Cherasco dell’A33.

Parliamo di un’infrastruttura attesa da decenni che oggi diventa finalmente pienamente operativa, migliorando in modo significativo i collegamenti e accorciando le distanze, in particolare verso Cuneo e Torino", dichiara il primo cittadino insieme all’assessore comunale ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio.

"Già con l’apertura parziale di dicembre – proseguono – avevamo toccato con mano i primi benefici (…). È un traguardo importante, ma non un punto di arrivo definitivo. La partita delle infrastrutture per il nostro territorio non si deve esaurire qui. Auspicando il massimo impegno e collaborazione di tutte le istituzioni provinciali, regionali e nazionali, è necessario proseguire con determinazione su alcuni interventi strategici inseriti tra le opere complementari e indispensabili per la piena operatività dell’autostrada: la tangenziale albese, oggi parte integrante dell’autostrada, interamente da adeguare come da accordi del 2012, il miglioramento della Sp7 che collega Alba all’ospedale di Verduno e la realizzazione del terzo ponte sul Tanaro, un’opera fondamentale per decongestionare il traffico cittadino e migliorare i collegamenti anche verso e dall’Alta Langa”.

Lungo la tratta Alba Ovest/Cherasco – si ricorda dal Comune di Alba – verrà attivato il pedaggio tramite sistema free-flow a partire da lunedì 4 maggio. L’accesso all’ospedale di Verduno non sarà a pagamento, così come tutta la tangenziale di Alba.

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