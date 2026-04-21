Cuneo, ultimi giorni di apertura per la mostra su Pippi Calzelunghe

Volge al termine l’esposizione “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe”, che chiuderà domenica 26 aprile.

Ultimi giorni a disposizione del pubblico per visitare il percorso espositivo allestito presso lo Spazio Innov@zione.

Nel weekend, fino ad esaurimento scorte, verranno distribuite ai più piccole le ultime confezioni di caramelle di Pippi Calzelunghe, le famose “pillole cunegunde” per chi non vuole diventare “grunde”.

L’iniziativa — promossa da CRC Innova e ideata dall'associazione culturale CUADRI ETS in collaborazione con The Astrid Lindgren Company — rappresenta un'occasione imperdibile per immergersi nell'universo della celebre scrittrice svedese attraverso scenografie immersive e riproduzioni a grandezza naturale di Villa Villacolle.

La mostra, pensata per coinvolgere attivamente sia i bambini che gli adulti, è un invito a riscoprire i valori di libertà e coraggio di un'icona della letteratura mondiale.

Per chi non avesse ancora visitato l'esposizione, questi sono gli ultimi giorni utili per approfittare dell'ingresso completamente gratuito.