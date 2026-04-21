Alba apre la “pinacoteca sacra” di San Giovanni

La chiesa di San Giovanni Battista, dopo la Cattedrale di San Lorenzo e l’ormai scomparsa Santa Maria del Ponte, è considerata la chiesa più antica di Alba. Dalle origini altomedievali l’edificio si è trasformato nel corso dei secoli tra ricostruzioni, rimaneggiamenti e restauri, fino a diventare oggi la principale raccolta a cielo aperto di arte sacra della città.

Oltre al suo ruolo religioso e cultuale, la chiesa parrocchiale di San Giovanni ospita un patrimonio di opere d’arte che testimoniano il fervore culturale piemontese. Tra le presenze più significative vi sono la tavola della Madonna del latte, databile al 1377 e attribuita a Barnaba da Modena, la pala di San Giovanni realizzata da Macrino d’Alba nel 1508 e la tela del Battesimo di Cristo del pittore saviglianese Giovanni Antonio Molineri, collocata sull’altare maggiore.

In occasione dei weekend di Vinum, la parrocchia di San Giovanni, l’Associazione culturale San Giovanni e Turismo in Langa, in collaborazione con l’Associazione Volontari per l’Arte e il Museo Diocesano di Alba, mettono a disposizione del pubblico il ricco patrimonio storico‑artistico della chiesa. Nei giorni 25‑26 aprile e 1‑2‑3 maggio, con ingresso libero e gratuito, la chiesa sarà presidiata da volontari che accompagneranno i visitatori e forniranno informazioni, supportati da pannelli descrittivi e da un sistema di audio‑guida fruibile tramite QR‑code.

Sempre in questi giorni, grazie all’iniziativa “Visioni D’Arte”, sarà possibile vivere un’esperienza immersiva presso lo Spazio San Giovanni, adiacente alla chiesa, con visori 3D che permettono di esplorare le principali opere in modo inedito. Le sessioni sono previste per le domeniche 26 aprile e 3 maggio alle ore 16, su prenotazione (posti limitati a 15 persone). Il costo è di 2 euro a persona per il noleggio del visore, a cui segue la visita guidata alle opere originali in chiesa. Per gruppi e visite in altri orari l’iniziativa è disponibile su richiesta.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@sangiovannialba.it, indicando nome e data della visita desiderata.



