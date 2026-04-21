Studenti del Bonelli di Cuneo al lavoro a Bruxelles: partito il primo PCTO ESTERO

E’ in stato di attuazione il primo progetto di Scuola Alternanza Lavoro all’estero delle cl. 5° dell’Istituto. Destinazione: Bruxelles. Gli altri partiranno a ruota verso altre mete: Lisbona, Bucarest, Siviglia.

Attualmente i ragazzi che sono partiti sabato 18 aprile si trovano a Bruxelles impegnati in un <project work> con la Camera di Commercio Belgo-Italiana (CCBI) che supporta le imprese italiane interessate a sviluppare relazioni economiche con il Belgio.</project>

In particolare, l’ente offre assistenza nelle pratiche amministrative e legali tra Italia e Belgio, affianca imprenditori e professionisti nell’avvio e nello sviluppo delle loro attività sul mercato belga, organizza missioni commerciali, incontri Business-to-Business (B2B), workshop ed eventi di networking. Attraverso l’Ufficio Fiere ed Eventi promuove conferenze e iniziative che favoriscono l’incontro tra aziende, istituzioni e partner internazionali.

Gli studenti del Bonelli devono simulare il lavoro della Camera di Commercio, creando un piano di internazionalizzazione (processo attraverso cui un’azienda entra in un mercato estero) per una piccola o media impresa del territorio cuneese. Nello specifico, gli obiettivi che devono raggiungere sono: aumentare il fatturato, ampliare la clientela, migliorare la competitività e rafforzare la propria presenza internazionale.

Il compito delle quattro squadre che sono state realizzate è di dimostrare che l’azienda scelta abbia le potenzialità per entrare nel mercato belga e proporre una strategia concreta e realizzabile. A completamento del lavoro gli allievi del Bonelli dovranno ideare un’iniziativa concreta per facilitare l’ingresso dell’azienda nel mercato belga creando un evento (fiera, degustazione, workshop, evento B2B, ecc.) di cui dovranno curare tutti gli aspetti: il pubblico di riferimento (importatori, distributori, clienti finali, aziende partner), il luogo e le modalità organizzative, le eventuali collaborazioni o partnership, strategia di comunicazione per promuovere l’iniziativa.

Il <project word> sarà illustrato al termine dell’ esperienza in formato PowerPoint o Canva.</project>

Oltre all’attività lavorativa, gli studenti visiteranno le Istituzioni europee, in particolare il Parlamento Europeo, il Parlamentarium, la Commissione Europea, il Consiglio dell’Unione Europea.

E’ un’esperienza molto produttiva e coinvolgente perché gli studenti possono <mettersi in gioco> e produrre concretamente una proposta che potrebbe essere realizzata.</mettersi>

Si ringrazia lo staff del Bonelli che ha organizzato il PCTO estero, in particolare la prof.ssa Grima, referente e responsabile del progetto.