Il Bonelli protagonista alla XV Fiera Internazionale delle Imprese Simulate a Riva del Garda

Tre giorni di confronto, visione e spirito imprenditoriale: dal 15 al 17 aprile 2026, la suggestiva cornice del Palacongressi di Riva del Garda ha ospitato la XV edizione della Fiera Internazionale delle Imprese Simulate. Il Bonelli di Cuneo ha confermato il proprio ruolo di primo piano nel panorama educativo, partecipando a questo evento di riferimento per la formazione e l’imprenditorialità giovanile.

A rappresentare l'eccellenza cuneese in questa prestigiosa vetrina internazionale sono state le classi 3^E, 4^E e 5^E del corso E-commerce e Digital Marketing. Gli studenti, guidati dalla Prof.ssa Anna Maria Martini, referente del Progetto di simulazione d’impresa, e dai docenti Antonella Isoardi, Dario Guglielmi e Alex Pepino, si sono immersi in un'esperienza formativa di alto profilo, confrontandosi con altre 65 simulimprese, incluse 14 delegazioni straniere provenienti da Austria, Bulgaria, Slovenia e Spagna. Più di 1500 le presenze registrate alla Fiera, tra visitatori, studenti e docenti accompagnatori provenienti da una cinquantina di istituti scolastici italiani e europei.

La partecipazione del Bonelli non è stata una semplice trasferta didattica, ma una concreta immersione nel mondo del lavoro attraverso il metodo del learning by doing. In un’atmosfera dinamica e stimolante, i ragazzi, con il supporto delle loro imprese madrine Inaudi Funghi e Tartufi, Cordero 1985 e La Favorita live, hanno allestito i loro stand espositivi, mettendo in pratica le competenze di marketing e comunicazione digitale maturate in aula. Durante l'intera manifestazione, gli studenti si sono messi in gioco con determinazione, sperimentando sul campo tecniche di negoziazione e gestione d'impresa, vivendo un percorso di crescita che ha coniugato l'aspetto tecnico a quello relazionale.

Il talento del Bonelli ha lasciato il segno a Riva del Garda: la delegazione cuneese ha conquistato ben tre premi, distinguendosi per la qualità del lavoro svolto e la capacità di eccellere in ambiti diversi della gestione aziendale. La classe 3^E ha ricevuto il premio per il miglior video di presentazione aziendale, distinguendosi per la capacità di raccontare l'identità d'impresa con un linguaggio visivo moderno ed efficace. La 4^E è stata premiata per la migliore accoglienza, un riconoscimento che premia la capacità di gestire il contatto con il pubblico in un contesto internazionale. Alla 5^E è andato il premio per il migliore piano strategico sulla parità di genere, un successo che sottolinea l'attenzione dell'Istituto verso i temi dell'etica aziendale e della sostenibilità sociale, pilastri del management contemporaneo.

Come già evidenziato durante le recenti celebrazioni per i 160 anni dell'istituto, il Bonelli dimostra di saper guardare al futuro restando fedele alla propria missione: formare giovani consapevoli e preparati puntando su progetti di alto valore formativo. Come sottolineato dalla docente referente, la Prof.ssa Anna Maria Martini: “Questa esperienza ha permesso ai ragazzi di trasformare la teoria in competenza vissuta, dimostrando che il confronto con il mercato reale è lo strumento più potente per accendere la loro passione e costruire la loro identità professionale”.