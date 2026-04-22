Da Montà alla Valle Maira: i boschi diventano aule a cielo aperto per gli studenti

Anche la provincia di Cuneo sarà protagonista dell’edizione 2026 delle giornate informative in bosco per le scuole del Piemonte, il progetto realizzato da I.P.L.A. S.p.A. per conto del Settore Foreste della Regione Piemonte.

Tra aprile e maggio saranno complessivamente 13 gli eventi gratuiti organizzati sul territorio piemontese, con l’obiettivo di portare circa 520 studenti di scuole primarie, secondarie di primo grado e istituti tecnici a scoprire il bosco come ecosistema, risorsa e luogo di lavoro.

Per quanto riguarda il Cuneese, gli appuntamenti interesseranno Montà e la Valle Maira. In particolare, le giornate coinvolgeranno le scuole primarie e secondarie di primo grado di Montà il 23 e 30 aprile, mentre il 29 maggio toccherà alle scuole primarie di San Damiano Macra e Prazzo.

Il progetto si svolge in boschi a gestione attiva, attraverso percorsi didattici studiati da IPLA con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale, degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali e delle imprese forestali iscritte all’Albo regionale.

Gli studenti potranno osservare da vicino la composizione e la struttura dei boschi, assistere a dimostrazioni di abbattimento, esbosco e movimentazione del legname, e incontrare le figure professionali del settore: dai boscaioli ai dottori forestali, fino ai Carabinieri forestali e agli enti di gestione.

I temi affrontati andranno dalla botanica al riconoscimento delle specie locali, dalla selvicoltura applicata alla sicurezza nei cantieri forestali, fino all’impiego del legno e al ruolo delle foreste nella mitigazione dei cambiamenti climatici.

“Portare i ragazzi nel bosco è il modo più diretto e autentico per costruire il rapporto tra le nuove generazioni e il patrimonio forestale piemontese”, sottolinea l’assessore regionale alla Montagna e alle Foreste Marco Gallo. “I boschi non sono sfondo nel paesaggio: sono infrastrutture verdi che producono servizi e valore, richiedono gestione e tutela, offrono lavoro”.

Dal 2022 al 2025 l’iniziativa ha già coinvolto 72 classi, circa 1.600 studenti e 170 accompagnatori in tutto il Piemonte, registrando un alto gradimento e numerose richieste di continuità da parte delle scuole.

Per accompagnare le attività, l’iniziativa utilizza anche il manuale didattico “Alla scoperta della selvicoltura”, scaricabile gratuitamente dal sito della Regione Piemonte. (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/professioni-forestali-formazione/alla-scoperta-della-selvicoltura) e distribuito alle scuole che partecipano alle iniziative. Per segnalare l’interesse ad aderire alla prossima edizione è possibile scrivere a formazione@ipla.org entro il 28 novembre 2026.