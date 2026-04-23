Azione, nasce il circolo del Roero. A guidarlo sarà il canalese Roberto Faccenda

Azione rafforza capillarmente la propria presenza nella Granda con la costituzione del Circolo territoriale del Roero. "Questo nuovo gruppo – si legge in una nota – nasce con l’obiettivo di dare voce a un’area di fondamentale importanza strategica e culturale, caratterizzata da forte dinamismo economico, puntando su una squadra composta da professionisti, amministratori locali e giovani determinati a portare competenza e pragmatismo nel dibattito politico locale".

Il neo costituito circolo roerino ha eletto un coordinamento che sarà guidato da Roberto Faccenda, consulente informatico di Canale, che assume il ruolo di coordinatore territoriale. Ad affiancarlo nel lavoro di radicamento e proposta politica saranno: Luca Foglino, operario di Monticello, nel ruolo di vicecoordinatore; Diego Scanavino, consigliere comunale di Priocca, responsabile enti locali; Lorenzo Montemezzo, studente universitario di Baldissero, responsabile dell'organizzazione; Francesco Chiavarino, studente universitario di Castagnito, responsabile Comunicazione e coordinatore degli iscritti Under 30.

"Con la nascita di questo nuovo circolo – dichiara il neo-coordinatore Roberto Faccenda – vogliamo offrire una casa politica a tutti i cittadini del Roero che non si riconoscono nelle contrapposizioni ideologiche e nei populismi di destra e di sinistra. Il Roero è una terra straordinaria, caratterizzata da un paesaggio vitivinicolo unico, dalle sue Rocche e da un tessuto di piccole e medie imprese che sono il cuore pulsante del nostro Piemonte. Una terra che merita azioni concrete su temi come le infrastrutture, la gestione idrica e la valorizzazione turistica sostenibile. Sarò fiero di assolvere a questo compito insieme agli altri componenti del coordinamento e a tutti gli iscritti del Roero, che sapranno rendere concrete e attuali le nostre idee e i nostri progetti. Ci procceremo con serietà e responsabilità, affrontando i problemi con competenza e senza ricorrere a slogan privi di contenuti".

Soddisfazione espressa anche dal segretario provinciale di Azione Cuneo, Giacomo Prandi: "La nascita del Circolo del Roero è un tassello fondamentale per il nostro progetto politico in provincia. Dopo aver costituito gruppi attivi in tutti i principali centri urbani, iniziamo a raccogliere anche il lavoro fatto nei contesti più rurali come il Roero. Azione, con l’apertura di questo ottavo circolo in provincia di Cuneo, continua a crescere perché in grado di costruire con i propri iscritti, eletti e militanti, una proposta politica seria, pragmatica e radicata sul territorio. Il Roero ha una sua identità forte e salda: questa nuova squadra saprà essere un interlocutore attento per il territorio, lavorando nell'interesse esclusivo dei cittadini per costruire un'alternativa politica liberale, concreta e riformista".

"Il coordinamento – si dice ancora – si attiverà da subito per avviare un dialogo costante con le amministrazioni locali, le associazioni di categoria, e le realtà civiche del Roero, grazie ai responsabili dedicati, con l'obiettivo di tradurre le istanze del territorio in azioni politiche concrete". È possibile entrare in contatto con il gruppo scrivendo a segr.cuneo@gmail.com.