25 Aprile a Dronero con l’orazione ufficiale del presidente della Regione Alberto Cirio

“Libertà non è soltanto una parola, ma senso profondo da ricordare e custodire.”

Sarà una giornata davvero importante quella di domani, 25 aprile, a Dronero. Una città che da sempre ci tiene particolarmente a celebrare questo giorno e che, per l’occasione, quest’anno vedrà la presenza presidente della Regione Alberto Cirio: egli infatti ha accolto con grande piacere l’invito da parte del Comune e della sezione ANPI di Dronero.

Sarà proprio il presidente Cirio a tenere domani mattina e per la prima volta, l’orazione ufficiale alle ore 10, in un toccante evento presso il cinema teatro Iris, con canti partigiani e letture da parte dei ragazzi e delle ragazze delle scuole droneresi.

Una storia che vive non soltanto nel ricordo, ma nei luoghi, nelle scritte, nei monumenti in onore. Prima dell’orazione ufficiale del presidente Cirio, ecco il programma della mattinata.

Ore 8:30: Alzabandiera e deposizione corona di alloro al Monumento al Marinaio in Piazza Papa Giovanni XXIII;

Ore 8:45: Alzabandiera e deposizione corona di alloro al Monumento all'Autiere in Piazza don Raviolo;

Ore 9:00: S. Messa nella Chiesa Parrocchiale celebrata dall'Arciprete di Dronero don Giovanni Banchio in commemorazione di tutti i Caduti della Guerra di Liberazione;

Ore 9:45: Deposizione corone di alloro alla Lapide ai Deportati nei Campi di Concentramento davanti al Municipio ed al Monumento partigiano in Piazza Scaglione con alzabandiera. Alzabandiera e deposizione corone di alloro ai Monumenti all'Alpino e ai Caduti in Piazza Allemandi.

Nel pomeriggio saranno aperti alla popolazione la "stanza della memoria", in frazione Santa Margherita di Dronero, ed il rifugio partigiano "Carlo Fissore", in Frazione Sant’Anna di Roccabruna.