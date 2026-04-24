Amministrative Priero, la lista “Priero è Bella” conferma Ingaria e punta sui giovani

La lista “Priero è Bella” ha ufficializzato i candidati a sostegno del sindaco uscente Alessandro Ingaria. Tra questi figurano i consiglieri uscenti Tania Benedetto, Francesco Castagnino, Marisa Colombo e Mauro Giffra.

Accanto a loro entrano nuovi candidati, tra cui gli under trenta Grisilda Hoxha, Francesco Ghirardi e Luca Canavese. In particolare, Hoxha, nata in Albania ma cresciuta in Italia, rappresenta un elemento di novità, essendo la prima candidata al consiglio comunale di Priero con origini straniere.

Arricchiscono la lista Aldo Zoppi, Fabio Failla ed Erika Picchetti Crepaldi, che rappresentano borgate e frazioni del territorio. La composizione della lista riflette una presenza diffusa su tutto il comune e una rappresentanza trasversale delle diverse fasce d’età.

"La nostra lista civica è una garanzia del passaggio dalle parole ai fatti, essendo riuscita, in entrambi i mandati, ad attuare tutti i punti proposti nel programma elettorale", spiega Ingaria. "Ancora una volta abbiamo presentato un programma che interessa l’intero territorio e interviene sulle necessità emerse dalla consultazione popolare svolta in questi mesi. Un programma attento ai bisogni dei residenti, con una prospettiva chiara di investimenti per i giovani, sia in termini di opportunità lavorative sia di servizi per chi sceglie di vivere in un piccolo centro".

"In questi anni abbiamo investito energie e impegno nel rilancio di Priero. Ora vogliamo continuare su questa strada, trasformando i progetti in risultati concreti e mantenendo il dialogo con i cittadini. Siamo convinti che, lavorando insieme, si possano costruire basi solide per il futuro del paese e per le prossime generazioni", conclude Alessandro Ingaria.