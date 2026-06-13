Villanova, animali morti nell’incendio che ha distrutto una stalla

Non sono ancora terminate le operazioni di smassamento delle macerie e di messa in sicurezza della stalla di località Ciapè a Villanova interessata da un incendio sviluppatosi nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 giugno.

L’incendio ha comportato il crollo del tetto e della soletta dell’edificio, rovinate sopra lo spazio all’interno del quale erano presenti animali – bovini, secondo le informazioni che giungono dal posto – in un numero al momento non meglio precisato.

Sul posto stanno ancora operando due squadre dei Vigili del fuoco, impegnati nella bonifica dell’edificio.

Una volta terminata questa fase toccherà ai servizi veterinari dell’Asl sovrintendere alle operazioni di recupero delle carcasse.