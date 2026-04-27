Cortemilia, Marco Zunino presenta la sua lista “Cortemilia in Comune”

Venerdì 24 aprile, Marco Zunino ha ufficialmente presentato la lista “Cortemilia in Comune” in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio.

"Ho scelto di candidarmi, mettendomi a disposizione della nostra comunità insieme ad una squadra che unisce esperienza e nuove presenze, con l’obiettivo di continuare a far crescere Cortemilia e affrontare con responsabilità le sfide future – spiega Zunino – una squadra rinnovata, composta da persone motivate e determinate, che credono in Cortemilia e sono pronte ad impegnarsi concretamente, dedicando tempo ed energie".

A sostenere la candidatura di Marco Zunino, 31 anni, impiegato, per il Consiglio Comunale si candidano Simone Dessino, 38 anni, geometra, libero professionista, Paola Veglio, 46 anni, imprenditrice, Carmelina Degiorgis (Lina), 74 anni, segretaria scolastica in pensione, Bruna Sismonda, 65 anni, bancaria in pensione, Bruno Mollea, 65 anni, artigiano edile, Pierdomenico Ferrato, 30 anni, commerciale, addetto vendite, Andrea Franchello, 44 anni, impiegato ufficio tecnico e scrittore, Mauro Gatti, 46 anni, agricoltore, Mattia Malnati, 38 anni, sales account, commerciale e Elena Marascio, 45 anni, impiegata.

"Il nostro impegno – dichiara Marco Zunino – sarà quello di prenderci cura di Cortemilia ogni giorno, partendo dal centro storico e dalle frazioni, con attenzione e presenza costante: sostenere le attività del territorio e continuare a valorizzare ciò che rende Cortemilia un luogo unico, dalle tradizioni alle sue eccellenze. La manutenzione delle strade, degli spazi pubblici e la sicurezza saranno al centro dell’attenzione, così come il mantenimento di tutti i servizi dedicati alla cittadinanza, con particolare attenzione alle famiglie, ai giovani e agli anziani, con l’obiettivo di potenziarne l’offerta".

"Se oggi compio questo passo – conclude Zunino – è grazie al gruppo che in questi anni mi ha sostenuto, ma soprattutto al Sindaco Roberto Bodrito, al quale desidero esprimere un sincero ringraziamento per l’impegno, la passione e l’esempio che ha saputo trasmettermi, contribuendo in modo significativo al mio percorso".