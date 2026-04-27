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Politica | 27 aprile 2026, 12:39

“Cittadini di Bra, cittadini del Mondo”, torna a riunirsi il consiglio comunale dei ragazzi

Spazio è stato dedicato alle richieste, raccolte di idee e segnalazioni da parte dei ragazzi e delle ragazze

“Cittadini di Bra, cittadini del Mondo”, torna a riunirsi il consiglio comunale dei ragazzi

Continuano gli incontri del CCR consiglio comunale dei Ragazzi di Bra. 

Durante la seduta tenutasi mercoledì scorso nella sala consiliare in Municipio, i giovani coordinati dal consigliere delegato Francesco Testa hanno proseguito i lavori sul focus scelto per l’anno consiliare: “Cittadini di Bra, Cittadini del Mondo”. 

Ad animare la discussione, tra temi di riflessione ed attività pratiche, gli assessori all’Ambiente Francesca Amato e alle Politiche giovanili Francesco Matera. 

Tra gli interventi in apertura dell’assemblea, anche gli spunti forniti dalle sezioni locali delle associazioni Legambiente e 'Maipiùinvisibil'i e l’approfondimento dedicato al tema del riuso e riciclo.

Come di consueto, spazio è stato dedicato alle richieste, raccolte di idee e segnalazioni da parte dei ragazzi e delle ragazze del CCR, da sottoporre a uffici e amministratori competenti.

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