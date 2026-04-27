ELEZIONI COMUNALI / Valdieri tenta l’assalto al municipio di Roaschia

È politicamente curioso il caso di Roaschia, forse non come Elva dove la posta in gioco è ben più ghiotta, ma comunque politicamente intrigante, dove sono tre le liste in corsa e una, in buona parte, è composta da noti personaggi di Valdieri.

Alle due liste, una guidata dall’avvocato Maurizio Paoletti, ex sindaco di Boves, (Rouascha – Lista civica per la continuità), l’altra capeggiata da Gianmarco Ghibaudo (Il futuro per Roaschia), se n’è aggiunta in extremis una terza (Insieme per Roaschia) che ha come candidato sindaco il geometra Marco Gastaldi, responsabile dell’ufficio tecnico di Valdieri e tra i candidati consiglieri un collega dell’ufficio Anagrafe, Mario Giordana, oltre al comandante della stazione dei carabinieri del medesimo paese, Fabrizio Saini.

Solo la lista di Paoletti è completa con dieci candidati: Graziella Viale, Marilena Fantino, Andrea Mattio, Germano Barale, Davide Ghibaudo, Giuseppina Ghibaudo, Gianfranco Giordano, Nicole Giordano, Martina Giraudo, Moreno Pepino.

La squadra di Ghibaudo – secondo fonti attendibili “amica” della formazione “Rouascha” – è costituita da otto elementi: Piero Revellino, Sabina Scarlata, Michela Allione Cardone, Giada Cavallo, Alessandro Donadio, Nikla Minolfi, Roberto Aristide Pavone, Carla Sapino. Quest’ultima, avvocato di Moretta, è la presidente dell’associazione “Panta rei”.

Con Gastaldi sette candidati consiglieri, pressoché tutti “forestieri”: Fabrizio Saini, Giraudo Mario, Lorenzo Sardo, Matilde Rossi, Mario Giordana, Loris Dutto e Daniele Pozzo.

È indubbiamente singolare che quest’ultima lista, il cui nucleo è formato da noti personaggi di Valdieri, tra cui il comandante della stazione dei carabinieri del paese, decida di cimentarsi nella competizione amministrativa del 24 e 25 maggio a Roaschia.

Che sia un messaggio politico all’indirizzo di Guido Giordana, sindaco di Valdieri e da poco più di un anno presidente dell’Unione montana Alpi del Mare?