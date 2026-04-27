Giovanni Damiano: “Ricondurre tutto a un perenne scontro politico non fa bene all’ospedale di Saluzzo”

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del consigliere di minoranza di Saluzzo Giovanni Damiano, già presidente dell’associazione “Officina delle Idee”, sorta per tutelare l’ospedale saluzzese.

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Leggo in questi giorni di critiche rivolte si vertici di Asl Cuneo 1 e alla Regione Piemonte, quanto al ritardo nella realizzazione di alcune opere, tra cui il locale Centro trasfusionale. Tali critiche inevitabilmente rischiano di riflettersi negativamente anche sull’Ospedale di Saluzzo. Credo che in un momento di oggettiva e perdurante difficoltà del sistema sanitario nazionale e regionale, che ancora vive i postumi della pandemia di Covid e la parziale destrutturazione del servizio sanitario che ne è conseguita, qualche ritardo possa essere compreso e giustificato, soprattutto se relativo a servizi non essenziali.

Su Saluzzo, come il direttore generale Guerra ha ricordato poche settimane fa al consiglio comunale, si continuano a erogare servizi importanti per la città ed il territorio. Si pensi alla Chirurgia, con i dottori Lisa, Leto e Sciandra; alla Medicina con il dr. Dutto, alla Fisiatria e alla Ventiloterapia con i dr. Quercio e dr. Launaro. Ma anche alla Neuro psichiatria infantile e ai disturbi dell’alimentazione che spesso affliggono i nostri giovani, con il dr. Fioretto, il dr. Risso e la dr.ssa Gianotti. Non c’è tutto, ma c’è molto, che pure funziona, insomma.

Ricondurre tutto ad un perenne scontro politico non fa certamente bene alla struttura, oltre a svilire l’impegno di tanti operatori che ancora credono nella sanità pubblica e nell’ospedale cittadino. Piuttosto si lavori insieme per migliorare il presente, anche nell’ottica del nuovo Ospedale di pianura, sostenendo la Fondazione che oggi vede già impegnata il meglio dell’imprenditoria del territorio.

Giovanni Damiano, già presidente Associazione Officina delle idee - Saluzzo