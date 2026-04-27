Costigliole Saluzzo, grande partecipazione all’incontro sulla “trappola dello schermo”

Una grande partecipazione ha caratterizzato la serata informativa tenutasi il 22 aprile, presso la sala polivalente di Costigliole Saluzzo.

L’incontro, dal titolo "Nella trappola dello schermo — Come le app catturano l'attenzione dei nostri figli (e la nostra)", condotto da Alberto Monge Roffarello, ricercatore presso il Politecnico di Torino ed esperto in benessere digitale, ha visto coinvolti non solo genitori ed educatori, ma anche persone esterne alla scuola sensibili all’argomento e alcuni ragazzi frequentanti le classi della secondaria dell’Istituto Comprensivo Venasca-Costigliole Saluzzo.

L'attenzione del territorio verso queste tematiche è altissima, come dimostrato anche dal successo della proposta rivolta ai ragazzi della scuola media “Orizzonte Digitale 2.0” tenutasi venerdì 17 aprile. L’iniziativa, proposta dal Comitato Genitori (Comunità Educante Valle Varaita) e attuata dagli educatori della cooperativa sociale Caracol, ha registrato il tutto esaurito in pochissimi giorni. Il tema centrale dell’incontro serale del 22 aprile “La trappola dello schermo” ha scosso e interessato i presenti, dando loro strumenti per capire perché sia così difficile staccarsi da smartphone e tablet.

Durante la serata è emerso con chiarezza che l'uso prolungato dei dispositivi non è solo una questione di mancanza di forza di volontà, ma il risultato di una precisa intenzionalità, perseguita con un design costruito a tale scopo. Social media come TikTok, Instagram e YouTube, insieme ai videogiochi più diffusi, sono progettati con meccanismi di "scroll infinito", notifiche strategiche e premi a tempo studiati appositamente per catturare l'attenzione in modo costante.

È stata una serata per capire, non per spaventarsi, il primo passo per proteggere il nostro benessere e quello dei nostri figli è proprio conoscere come funziona il gioco digitale. L'iniziativa non si ferma qui. L'entusiasmo della serata funge da volano per il prossimo grande appuntamento: il lancio ufficiale del patto digitale di comunità appena redatto da un gruppo di lavoro della comunità educante.

Il documento, intitolato IN-PATTO Digitale, verrà ufficialmente presentato sabato 9 maggio a partire dalle ore 16.30 presso il Centro Sportivo (Bocciofila) di Venasca. Sarà un pomeriggio di festa e riflessione, con attività dedicate a bambini, laboratori per ragazzi e adulti, che proporrà anche una sfida simbolica: due ore "smartphone free" da vivere insieme. Per motivi organizzativi, si invitano gli interessati a iscriversi entro il 30 aprile tramite i moduli disponibili.

Si ricorda inoltre che il percorso di consapevolezza continua con il supporto dei facilitatori digitali, disponibili per guidare cittadini e famiglie nell'acquisizione di nuove competenze e strumenti di difesa per una cittadinanza digitale attiva e sicura. Si tratta di un corso di tre serate per genitori intitolato “Digital Sherpa”, propostoci dalla Fondazione Welfare Impact.

I prossimi appuntamenti saranno il 28 aprile in modalità online e il 14 maggio, in presenza, presso lo spazio Co - working di Costigliole Saluzzo. Entrambi gli incontri si terranno dalle 20,45 alle 22,45. Tutte queste proposte formative, grazie alla collaborazione con diverse realtà e a un proficuo lavoro di squadra sul territorio, sono a titolo gratuito.