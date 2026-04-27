I "Bright’s" del Giolitti-Gandino di Bra vincono le Olimpiadi della cultura e del talento

Non è stata solo una competizione, ma una vera e propria maratona dell’ingegno e della creatività.

La 17ª edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento (OCT), prestigiosa kermesse patrocinata dal Parlamento Italiano e da RAI Scuola, ha visto brillare sotto i riflettori nazionali il nome del Liceo "Giolitti-Gandino" di Bra.

La squadra dei "Bright’s" ha infatti conquistato il podio, portando a casa un risultato storico che premia il talento piemontese in una sfida di altissimo livello.

Il successo dei ragazzi di Bra non è arrivato per caso.

La competizione ha visto la partecipazione iniziale di ben 750 squadre provenienti da ogni angolo d’Italia. Dopo una durissima selezione, solo 34 compagini hanno avuto accesso alla fase finale di Tolfa.

I "Bright’s" non solo sono sopravvissuti alla selezione, ma hanno dominato la scena, confermandosi tra i migliori talenti del Paese.

Il team, un mix perfetto di logica, carisma e atletismo, era composto da Carolina Fortunato, Giulya Vajra, Andrea Borrelli, Pietro Racca, Pietro Del Sorbo e Niccolò Bernocco.

I ragazzi si sono messi in gioco in un "eptathlon" multidisciplinare che ha messo a dura prova ogni loro abilità: dalle prove di sport alla retorica, fino alla creazione di uno short video. Il momento più emozionante è stato però la scrittura e la messa in scena di uno spettacolo teatrale originale, dove i ragazzi hanno dovuto far emergere i propri talenti individuali all'interno di una narrazione corale e coinvolgente.

Ma dietro ogni grande successo c’è una guida sicura. Ad accompagnare i ragazzi in questo lungo percorso durato mesi è stata la prof. Annalisa Rossi, che ha ricoperto il ruolo di mentore, supporto logistico e "motore" motivazionale, incoraggiando il gruppo anche nei momenti di maggiore pressione.

I ragazzi si portano a casa, comunque, oltre a tanta meritata gloria anche una bella vacanza di una settimana a Malta.

Ma non hanno solo vinto medaglie e vacanze: hanno dimostrato che quando il talento incontra la determinazione, il futuro parla la lingua dell'eccellenza.