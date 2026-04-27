Prorogate al 5 maggio le iscrizioni alla “La Primo School” in Valle Grana

Sono state prorogate a martedì 5 maggio le iscrizioni alla “La Primo School”, il percorso formativo di sette giornate in programma dall’1 al 7 giugno a Monterosso Grana e Pradleves (Valle Grana), dedicato a giovani tra i 18 e i 30 anni, organizzato per favorire un processo di sensibilizzazione, scambio di competenze e connessione tra giovani attivi nelle tematiche ambientali, con particolare riguardo al contesto montano.

L’iniziativa offre quattro percorsi gratuiti comprensivi di lezioni, vitto e alloggio per altrettanti under 30, oltre a quattro posti aggiuntivi con partecipazione alle attività sempre a titolo gratuito, ad esclusione delle spese di vitto e alloggio che saranno interamente a carico del fruitore.

“La Primo School” è un’iniziativa curata da associazione la Cevitou|Ecomuseo Terra del Castelmagno, all'interno di “Valle Grana Cultural Village”, il progetto promosso dai Comuni di Monterosso Grana e Pradleves finanziato tramite fondi NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR.

La domanda di partecipazione, corredata di modulo di iscrizione, breve lettera motivazionale e curriculum vitæ formato europeo, dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail expa.terradelcastelmagno@gmail.com .