Gli atleti dell’ASD Le Nuvole, campioni del mondo di cheerleading, ricevuti in Provincia

Si è svolta lo scorso giovedì 23 aprile, nella sala Giolitti del palazzo provinciale, la visita istituzionale dell’ASD Le Nuvole, campioni del mondo di cheerleading 2025 nella categoria CheerAbility, ricevuti dal presidente della Provincia Luca Robaldo. Un momento di riconoscimento e di incontro per celebrare un risultato sportivo di assoluto rilievo internazionale, capace di portare il nome del territorio cuneese sul tetto del mondo.

Il titolo mondiale è stato conquistato dal Team Italia CheerAbility Csen ai Campionati mondiali CWC disputati a Takasaki, in Giappone, al termine di una competizione che ha visto Le Nuvole distinguersi per qualità tecnica, intensità della performance e valore del messaggio trasmesso. La vittoria rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche un esempio concreto di sport inclusivo, capace di valorizzare le abilità di ogni atleta e di promuovere partecipazione, impegno e condivisione.

La squadra è composta da Martina Grosso, Manuela Serra, Danilo Ruggiero, Patrizia Lentini, Michele Ruggiero, Angelo Lentini, Simona Centonze, Giuseppa De Francesco, Marco Monge, Alex Anghilante, Chiara Sasia, Davide Fino, Gianfranco Lai, Anna Roggero e Riccardo Guglielminotti, guidati dalla coach Isabella Berardo, che ha accompagnato il gruppo lungo il percorso culminato nella conquista del titolo mondiale.

Nel corso dell’incontro, il presidente Robaldo ha consegnato al team una pergamena collettiva, insieme a medaglie con lo stemma della Provincia di Cuneo, come segno di riconoscimento per l’impresa sportiva e per i valori rappresentati. La pergamena riporta il seguente testo: «Al Team Italia CheerAbility Csen. Per la vittoria come Campioni del Mondo CWC – Categoria CheerAbility, conquistata a Takasaki, e per aver portato nel mondo il sorriso, l’impegno e i valori migliori del nostro territorio».

Nel salutare la squadra, il presidente ha sottolineato come il successo de Le Nuvole rappresenti un motivo di orgoglio per tutta la comunità provinciale, ringraziando atleti e staff per aver saputo coniugare eccellenza sportiva, inclusione e testimonianza positiva del territorio cuneese in un contesto internazionale.