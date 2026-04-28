I pittori Maddalena Grosso e Mario Sapienza in esposizione a La Morra

Che cos’è l’arte? Se volete dare una risposta approfondita dovete visitare l’esposizione di quadri che coinvolge gli artisti Maddalena Grosso e Mario Sapienza. Una mostra visitabile dal 1° al 15 maggio a La Morra, presso la chiesa di San Sebastiano (via Umberto, zona castello), con un percorso emotivo di scoperta e suggestione.

La pittrice Maddalena Grosso esplora attraverso la sua arte temi sociali e attuali, affrontando questioni di rilevanza globale e personale. Il suo lavoro si caratterizza per un linguaggio visivo che fonde elementi di pittura figurativa e astratta, creando un dialogo profondo tra realtà e interpretazione emotiva.

Mario Sapienza si approccia all’arte da autodidatta. Segue un suo percorso di crescita artistica, osservando con profonda cura le opere dei big. Affascinato dal Caravaggio, definisce il suo stile con sensibilità, riproducendo la realtà che lo circonda. Mettendo in primo piano l’essere umano e le sue peculiarità.

Motivi per visitare la mostra ce ne sono tanti, uno su tutti, il fatto che sia gratuita.