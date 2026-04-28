Flavio Boltro in concerto a Savigliano con la Big Band Fossano Musica

Venerdì 8 maggio, alle 21.15, l’Auditorium Salvagno (Croce Nera) di Savigliano (Cn) ospiterà un concerto per gli amanti della musica d'autore: il trombettista Flavio Boltro salirà sul palco insieme alla prestigiosa Big Band della Fondazione Fossano Musica. Boltro - icona del jazz internazionale e già membro dei leggendari "Jazz Machine" di Elvin Jones - incrocerà il suo talento con l'Ensemble fossanese diretto da Sergio Chiricosta. Ad arricchire la serata sarà la voce intensa di Chiara Rosso, che guiderà il pubblico attraverso un repertorio sofisticato e coinvolgente.

L’organico della Big Band schiera un’eccellenza strumentale composta da Alessio Mollo, Valter Biagioli, Aldo Camandona, Roberto Spertino e Michele Chiaravalloti ai sassofoni; alle trombe si alterneranno Marco Serra, Mario Antonio Zappalà, Germano Bongiovanni, Raffaele Castagna e Giuseppe Montana. La sezione tromboni vedrà impegnati Gianpiero Brignone, Elisa Bonifacino, Massimo Garza e Mauro Dighero, mentre la ritmica sarà affidata a Diego Arese (pianoforte), Davide Zerbini (chitarra), Mario Crivello (basso) e Massimo Marinacci (batteria).

L’appuntamento promette di essere un viaggio emozionante tra standard jazz e arrangiamenti moderni, celebrando l'incontro tra un fuoriclasse dello strumento e una delle realtà orchestrali più dinamiche del territorio. Un’occasione per vivere da vicino l’energia e l’improvvisazione della grande musica jazz. Maggiori informazioni e prenotazioni al numero 3355299411.