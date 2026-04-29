Cura Comune: prende avvio a Caraglio un importante programma sull'invecchiamento attivo

“La valorizzazione di una comunità è prima di tutto sguardo attento alle persone che la compongono.”

Con il progetto Cura Comune, il Comune di Caraglio dà forma ad un importante programma dedicato all'invecchiamento attivo. Un progetto che nasce da una convinzione precisa: “invecchiare bene non è una questione di fortuna, ma una competenza che si costruisce, si impara e si condivide.”

Cura non è infatti un nome scelto a caso. Caraglio e la Valle Grana sono territori in cui la presenza degli over 65 è significativa e crescente. Eppure, accanto ai dati demografici c'è qualcosa che i numeri faticano a raccontare: una generazione di anziani attivi, con competenze sedimentate negli anni, esperienze preziose e una voglia concreta di continuare a partecipare alla vita della comunità.

Cura Comune nasce proprio per dare forma e strumenti a questa energia, trasformando l'invecchiamento da fase di ritiro in stagione di protagonismo. Ma non solo: il progetto desidera affrontare anche le fragilità che spesso accompagnano questa fase della vita, quali l'isolamento relazionale, la difficoltà di accesso ai servizi, la distanza dal digitale. Tutto questo non come emergenze da gestire, ma come terreni su cui costruire risposte generative, capaci di restituire protagonismo e connessione.

Formazione, benessere e cultura: le tre direttrici del progetto

Il progetto Cura Comune, realizzato grazie al contributo della Regione Piemonte (nell’ambito del Piano per l’invecchiamento attivo) e con la collaborazione dell’Agenzia di Sviluppo di AFP, si sviluppa lungo tre assi principali, pensati per essere concreti, accessibili e capaci di parlare a persone diverse.

Il primo asse è quello dell'informazione e formazione: gli incontri del Salotto di Comunità propongono appuntamenti serali aperti a tutta la cittadinanza. Non si tratta di corsi e neppure di lezioni, ma di momenti di confronto con esperti su temi che riguardano la vita quotidiana (salute e prevenzione, digitale e servizi online, orientamento alle scelte di fine vita, alimentazione e movimento).

Il secondo asse è quello del benessere e del movimento: le camminate metaboliche del sabato mattina coniugano attività fisica, paesaggio e socialità, accompagnate da professionisti del benessere.

Infine, il terzo asse è quello della cultura e della partecipazione: il ciclo di letture interpretative, con due appuntamenti tra maggio e giugno, sotto l'ippocastano di San Paolo, con compagnie teatrali e lettori professionisti. Si porta così la letteratura negli spazi pubblici della città come pratica di relazione e riflessione condivisa. Incontri con autori, eventi culturali intergenerazionali e iniziative pubbliche completano un calendario pensato per tenere viva la curiosità e il senso di appartenenza.

Importanti figure: i Tessitori di Legami, il Facilitatore della Cura e il Micro-osservatorio

Cura Comune non è solo un calendario di eventi: è un'infrastruttura relazionale. Il Facilitatore della Cura è, così, il punto di raccordo tra anziani, servizi e territorio, una presenza che orienta, accompagna e attiva reti di supporto. I Tessitori di Legami, invece, sono volontari appositamente formati per offrire ascolto, compagnia e supporto quotidiano. Essi rappresentano la rete capillare che rende il progetto radicato nel territorio e nelle persone. C’è infine un Micro-osservatorio permanente, che mappa con continuità bisogni, risorse e fragilità della popolazione anziana, garantendo che il progetto evolva in ascolto reale del territorio.

Il Comune e quel prezioso Patto di Cura

Il Comune di Caraglio promuove e sottoscrive il Patto di Cura. Si tratta di un impegno collettivo tra istituzioni del terzo settore, scuole, commercianti e cittadini, per costruire una comunità che sa prendersi cura. Non un documento formale, ma una pratica quotidiana di responsabilità condivisa e prossimità. In autunno ci sarà la Festa della Cura, che offrirà alla comunità intera un momento pubblico per celebrare i legami costruiti, condividere i risultati del progetto e guardare insieme al futuro.

Il programma di maggio e giugno 2026 Cura Comune è il seguente:

Giovedi 14 maggio ore 15:00, Piazza San Paolo: Lettura interpretativa a cura dei Mangiatori di Nuvole dal titolo “PERSONAGGE – STORIE DI DONNE NEL TEATRO”;

Venerdì 15 maggio ore 18:00 (Sala Croce Rossa Italiana) - Salotto di comunità: buon cammino e alimentazione. Pomeriggio informativo sulla camminata metabolica con Cristina Rossotto

Martedi 19 maggio: prima camminata metabolica con Cristina Rossotto (Piazza San Paolo);

Venerdi 22 maggio: seconda camminata metabolica con Cristina Rossotto (Piazza San Paolo);

Martedi 26 maggio: terza camminata metabolica con Cristina Rossotto (Piazza San Paolo);

Giovedì 28 maggio ore 15:00, Piazza San Paolo: Lettura interpretativa a Cura di Luca Occelli e Franco Olivero- Sono nata femmina: EIRENE;

Venerdi 29 maggio ore 15:00 (Sala CRI): Salotto di comunità. Un pomeriggio di alfabetizzazione digitale con Gabriele Bagnis;

Venerdi 5 giugno: quarta camminata metabolica con Cristina Rossotto (Piazza San Paolo);

Domenica 7 giugno: Abiti da sposa sulle note del tempo. Casa di Riposo San Giuseppe , in collaborazione con l’Istituto Civico Musicale di Caraglio e con l’associazione “Di filo in filo” (riferimenti: Educatrice Elisabetta Rovera 351 8297690 e Vincenza Giordano, associazione “Di filo in filo” 339 7950106);

Martedì 9 giugno: quinta camminata metabolica con Cristina Rossotto (Piazza San Paolo)

Venerdì 2 giugno: sesta camminata metabolica con Cristina Rossotto (Piazza San Paolo);

Un modello generativo per il territorio

Cura Comune non è solo un progetto locale. È la sperimentazione di un modello di welfcare leggero, partecipato e adattabile, capace di valorizzare ciò che già esiste (anziani attivi, reti associative, spazi pubblici, competenze diffuse) senza sostituirsi ad esse ma amplificandone la portata. Un modello che può ispirare altri Comuni della Valle Grana e del territorio piemontese nella costruzione di comunità più informate, più inclusive e più protagoniste del proprio futuro.

Partner del progetto: Comune di Caraglio · Fondazione RSA Sant'Antonio · RSA San Giuseppe · Croce Rossa Italiana · Caritas · Associazione Di Filo in Filo · Centro d'incontro ACLI · Istituto Comprensivo Caraglio · Centro Studi Cultura e Territorio APS · Unione Montana Valle Grana

Per informazioni sulle attività e sul calendario si può scrivere a carola.cismondi@afpdronero.it oppure telefonando a: Carola Cismondi 3505981651 / Cecilia Dematteis 3803949504.