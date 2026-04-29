Cuneo celebra Pippi Calzelunghe: oltre 33.800 visitatori per la mostra su Astrid Lindgren

Si è conclusa con un successo straordinario la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe”, l’esposizione che dallo scorso ottobre ha trasformato lo Spazio Innov@zione di via Roma in un vivace polo culturale di rilievo nazionale. L’iniziativa, promossa da CRC Innova con il sostegno della Fondazione CRC e ideata e curata dall'associazione culturale CUADRI ETS, ha chiuso domenica 26 aprile, registrando il passaggio di oltre 33.800 visitatori.

Un dato che conferma l'efficacia di una strategia culturale di lungo periodo che dal 2023 vede la realizzazione a Cuneo di progetti espositivi originali in collaborazione con realtà internazionali. Particolarmente significativo è stato l’impatto sul mondo dell’istruzione: sono stati infatti più di 3.500 gli studenti che hanno visitato la mostra, 170 gruppi scolastici arrivati da diverse parti d’Italia per scoprire l’universo di Astrid Lindgren.

La mostra — realizzata in collaborazione con The Astrid Lindgren Company di Stoccolma e con la consulenza scientifica di Samanta K. Milton Knowles — è riuscita a trasmettere bellezza e curiosità a un pubblico trasversale. I contenuti proposti, dai memorabilia ispirati al mondo della Lindgren, i pezzi da collezione per appassionati, i disegni originali di Marit Törnqvist e Björn Berg, insieme alle stampa 3D dei personaggi di Pippi, Zietto e Signor Nilsson e alle riproduzioni a grandi dimensioni della facciata di Villa Villacolle e della nave del Capitan Efraim Calzelunghe, hanno dato vita ad un percorso espositivo che ha saputo parlare ai più piccoli ma anche agli adulti, ripercorrendo i valori di libertà, indipendenza e coraggio di cui Pippi è simbolo da ottant’anni.

Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova, sottolinea il valore sociale dell'operazione: «Il numero dei visitatori e l’eco suscitata dalla mostra confermano l’attualità e l’interesse della figura di Pippi Calzelunghe, anche per le giovani generazioni di oggi. Un risultato particolarmente significativo che sottolinea l’importanza di investire in cultura come leva di partecipazione e di sviluppo per l’intera comunità provinciale. Non resta che dare appuntamento all’autunno per l’inaugurazione della prossima mostra, alla quale stiamo già lavorando».

Sulla stessa linea Andrea Borri, presidente di CUADRI ETS: «Quella con CRC Innova è una collaborazione virtuosa che negli ultimi anni ha generato tre progetti espositivi in grado di fidelizzare il pubblico e registrare una crescita costante di visitatori, anche provenienti da fuori provincia e da altre regioni. La mostra dedicata a Pippi Calzelunghe ha consentito di mettere a fuoco i valori espressi dall’opera di Astrid Lindgren — libertà, autonomia, coraggio e immaginazione — restituendo al pubblico non solo un percorso espositivo, ma un patrimonio culturale condiviso e duraturo».

Partner e Sostenitori La mostra è stata realizzata con il contributo di Fondazione CRC e il sostegno di Generali Assicurazione (Agenzia di Cuneo), A.C.D.A., Bottero e Tesi Square. Il progetto ha beneficiato della collaborazione di Ambasciata di Svezia a Roma, Adriano Salani Editore, DeA Planeta e Paper Play, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo e del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino.